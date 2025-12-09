logo ebc
COI vai monitorar apostas nos Jogos Olímpicos de Inverno, na Itália

Objetivo é evitar manipulação de resultados durante evento de 16 dias
Karolos Grohmann*
Publicado em 09/12/2025 - 12:28
Lausanne (Suíça)
Estádio Olímpico de Ghiaccio para Jogos de Inverno 5/12/2025 REUTERS/Claudia Greco
© REUTERS/Claudia Greco/Proibida reprodução
Reuters

Autoridades italianas e os organizadores dos Jogos acompanharão os padrões de apostas para evitar a manipulação de resultados nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em Milão-Cortina, além de monitorar qualquer manipulação das competições, informou o Comitê Olímpico Internacional na terça-feira (9).

Os Jogos de 16 dias, que começam em 6 de fevereiro, são o maior evento multiesportivo de inverno do mundo, com mais de 3.000 atletas participantes de mais de 90 países.

O COI disse que sua nova Unidade Conjunta de Integridade (JIU), criada com os organizadores dos Jogos para garantir a colaboração e a rápida troca de informações entre os órgãos disciplinares esportivos e as agências policiais italianas, funcionará entre 30 de janeiro e 24 de fevereiro. Os Jogos terminam em 22 de fevereiro.

"As violações de integridade podem assumir muitas formas, desde a manipulação da competição até o suborno ou o comportamento antiético de indivíduos credenciados", disse o diretor de ética e conformidade do COI, Giuseppe Deleonardis, em um comunicado.

"Se houver envolvimento de elementos criminosos, trabalharemos com as autoridades italianas, a polícia e o sistema judiciário para compartilhar qualquer informação relevante."

Uma das principais tarefas da JIU será evitar a manipulação de resultados, com um sistema de inteligência de apostas já em vigor para rastrear padrões de apostas irregulares e outras atividades suspeitas relacionadas aos Jogos.

O COI criou unidades semelhantes em todos os Jogos desde os Jogos Olímpicos de 2012 em Londres.

Embora os Jogos anteriores, de verão e de inverno, não tenham sido manchados por um grande escândalo de apostas, eles foram abalados por vários escândalos de doping de alto nível.

