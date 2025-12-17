logo ebc
Com emoção, Grêmio e Flamengo avançam à final da Copinha Feminina

Decisão inédita entre Mosqueteiras e Meninas da Gávea será no Pacaembu
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 16/12/2025 - 21:14
São Paulo
A terceira edição da Copinha Feminina terá o primeiro campeão do torneio encarando um finalista inédito na disputa pelo título. Nesta terça-feira (16), Flamengo e Grêmio se classificaram para a decisão da competição sub-20, realizada em São Paulo.

A final será neste sábado (20), no Pacaembu, em horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora da competição.

O duelo opõe times que alcançaram decisões importantes na base em 2025, mas ficaram com o vice. O Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro sub-20 para o Botafogo, enquanto o Grêmio foi superado pelo Corinthians na final do Brasileirão sub-17. Os dois jogos foram transmitidos ao vivo pela TV Brasil.

O Grêmio foi quem carimbou primeiro o lugar na decisão da Copinha. As Mosqueteiras venceram o Santos nos pênaltis, por 5 a 3, após as equipes empatarem sem gols no tempo normal, no Centro Esportivo Recreativo Educativo do Trabalhador (Ceret). Goleira da seleção brasileira semifinalista da Copa do Mundo sub-17 deste ano, Josi foi o destaque da classificação das tricolores, ao defender a cobrança da meia Gabs.

A vitória gremista mantém um tabu da Copinha Feminina: nenhum clube paulista - apesar de o torneio ser realizado em São Paulo - conseguiu chegar à decisão. Em 2023, a final envolveu Flamengo e Botafogo, com triunfo rubro-negro. No ano seguinte, o jogo do título colocou Fluminense e Internacional frente a frente e o Tricolor levou a melhor.

Já o Flamengo terá a chance de manter outro tabu, que é o de apenas equipes cariocas conquistarem o torneio. A classificação à final veio com vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, de virada, no Canindé. As Gurias Coloradas saíram na frente aos nove minutos do segundo tempo, com a meia Joana. As Meninas da Gávea, porém, passaram à frente com dois gols de Brendha, marcados 30 e aos 34 minutos. A atacante é a artilheira da competição, com oito gols.

