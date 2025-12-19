logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Conmebol anuncia datas e horários da Recopa Sul-Americana

Flamengo enfrenta Lanús por troféu da competição
Agência Brasil
Publicado em 18/12/2025 - 21:57
Rio de Janeiro
troféu, recopa sul-americana
© Divulgação/Conmebol/Direitos Reservados

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou nesta quinta-feira (18) as datas e horários da edição 2026 da Recopa Sul-Americana. O troféu será disputado entre o Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores, e o Lanús (Argentina), que venceu a última Copa Sul-Americana.

A Recopa Sul-Americana começará a ser decidida no dia 19 de fevereiro de 2026 (uma quinta-feira), quando Flamengo e Lanús medem forças na Argentina a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Uma semana depois, 26 de fevereiro, também a partir das 21h30, as equipes voltam a se encontrar, mas desta vez no Rio de Janeiro, para definirem quem fica com o título da competição continental.

Relacionadas
Soccer Football - Copa Libertadores - Final - Palmeiras v Flamengo - Estadio Monumental, Lima, Peru - November 29, 2025 Flamengo players celebrate with the trophy after winning the Copa Libertadores REUTERS/Sebastian Castaneda TPX IMAGES OF THE DAY
Flamengo vence Palmeiras e vira 1º brasileiro tetra da Libertadores
Soccer Football - Copa Sudamericana - Final - Lanus v Atletico Mineiro - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - November 22, 2025 Atletico Mineiro players look dejected after losing the Copa Sudamericana final REUTERS/Cesar Olmedo
Lanús supera Atlético-MG nos pênaltis e é bicampeão da Sul-Americana
flamengo, psg, copa intercontinental
Flamengo perde para PSG e vê sonho do bi mundial ser adiado
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Recopa sul-americana Conmebol flamengo Lanús
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Cerimônia de posse do desembargador Claudio de Mello Tavares como presidente do TRE-RJ
Justiça Novo presidente do TRE-RJ quer combater candidatos ligados a facções
qui, 18/12/2025 - 22:33
troféu, recopa sul-americana
Esportes Conmebol anuncia datas e horários da Recopa Sul-Americana
qui, 18/12/2025 - 21:57
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 62 milhões
qui, 18/12/2025 - 21:30
Sítio Pinheiro, na região de Brazlândia, no DF. A produção de alimentos orgânicos no sistema de agroflorestas vem ganhando destaque entre produtores rurais (Antonio Cruz/Agência Brasil)
Economia CMN amplia socorro a produtores afetados pelo clima
qui, 18/12/2025 - 21:04
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF derruba tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas
qui, 18/12/2025 - 21:03
Logo da Agência Brasil
Economia Governo endurece regras para fundos de pensão de servidores públicos
qui, 18/12/2025 - 20:50
Ver mais seta para baixo