Copa do Mundo 2026: confira todos os grupos da competição

Torneio terá início no dia 11 de junho do próximo ano
Agência Brasil
Publicado em 05/12/2025 - 17:54
Brasília
© REUTERS/Denis Balibouse/Direitos Reservados

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, entre os dias 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.

Na tarde desta sexta-feira (5), foram definidas as chaves e os grupos da maior competição de futebol mundial por meio de sorteio realizado no Kennedy Center, em Washington (Estados Unidos).

A Copa do Mundo de 2026 reunirá 48 seleções que disputarão 104 jogos.

A estreia da seleção brasileira - que ficou na chave C, ao lado do Marrocos, Escócia e Haiti - será no dia 13 de junho.

Já o jogo de abertura, entre México e África do Sul, está marcado para o dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México (México). A grande decisão está programada para o dia 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos).

Confira, abaixo, os grupos da competição:

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem da Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte)
Grupo B: Canadá, Repescagem da Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia), Catar e Suíça
Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia
Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem da Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)
Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador
Grupo F: Holanda, Japão, repescagem da Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia
Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia
Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai
Grupo I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega
Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia
Grupo K: Portugal, Repescagem Intercontinental 1 (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia
Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá

 

Edição:
Lílian Beraldo
