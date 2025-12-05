logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Copa: Ancelotti diz que Brasil pode vencer todos os jogos da 1ª fase

Seleção estreia no Mundial diante de Marrocos no dia 13 de junho
Agência Brasil
Publicado em 05/12/2025 - 20:53
Rio de Janeiro
ancelotti, seleção brasileira, brasil, copa
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

O técnico italiano Carlo Ancelotti afirmou que o Brasil pode vencer os três jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 (contra Marrocos, Haiti e Escócia). A declaração foi dada em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (5) após o sorteio dos grupos do Mundial que será disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

“O primeiro jogo do Brasil pode ser contra Marrocos, Haiti ou Escócia, temos que vencer. É respeitar o adversário e estudar bem o rival. Podemos vencer os três jogos. Nossa ideia é muito clara, temos que ser competitivos durante toda a Copa do Mundo”, declarou o comandante do Brasil ao ser questionado sobre o que achava de enfrentar a seleção africana logo na estreia do próximo Mundial.

O técnico italiano também foi questionado sobre o que achava da possibilidade de o Brasil cruzar no mata-mata com equipes fortes como Holanda, Alemanha e França: “O objetivo do Brasil é disputar a final e, para isso, tem que encarar equipes muito fortes. Isso pode acontecer nas quartas de final, na semifinal. Mas, na minha opinião, isso não muda muito”.

Na entrevista, Ancelotti também foi questionado sobre os próximos desafios do Brasil, amistosos contra a Croácia e França, que foram confirmados nesta sexta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e que serão disputados nos Estados Unidos. Segundo o treinador, estes jogos servirão para avaliar o nível da seleção a poucos meses do início da Copa: “Acredito que será um bom teste. Enfrentaremos equipes de nível mundial de diferentes características. A França tem qualidade individual extraordinária, enquanto a Croácia tem uma equipe muito experiente. Queremos saber onde estamos”.

Relacionadas
copa do mundo, sorteio, mundial de 2026
Copa 2026: Brasil cai em chave com Marrocos, Escócia e Haiti
grupos, copa do mundo, sorteio
México faz jogo de abertura da Copa do Mundo com África do Sul
esportes, futebol, Copa do Catar, Copa 2022, Catar, marrocos, portugal
Brasil encontra velhos conhecidos na primeira fase da Copa
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Copa do Mundo Seleção Brasileira brasil Carlo Ancelloti mundial de 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Edifício sede da Petrobras
Meio Ambiente Petrobras anuncia entregas do primeiro SAF produzido no Brasil
sex, 05/12/2025 - 21:14
ancelotti, seleção brasileira, brasil, copa
Esportes Copa: Ancelotti diz que Brasil pode vencer todos os jogos da 1ª fase
sex, 05/12/2025 - 20:53
São Paulo (SP),14/03/2023 - Pessoas se protegem da chuva que deixa São Paulo em estado de atenção no final da tarde, no Viaduto Pompéia. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Após fortes chuvas, moradores de Paraibuna e Itirapina podem usar FGTS
sex, 05/12/2025 - 20:49
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF retoma julgamento sobre benefício a vítimas de violência doméstica
sex, 05/12/2025 - 20:37
brasil, espanha, copa do mundo, futsal feminino
Esportes Copa do Mundo de futsal: Brasil supera Espanha e se garante na final
sex, 05/12/2025 - 20:05
brasil, croácia, futebol, amistoso, seleção
Esportes Brasil disputa amistosos com França e Croácia
sex, 05/12/2025 - 19:30
Ver mais seta para baixo