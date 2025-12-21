logo ebc
Copa das Nações Africanas será realizada a cada quatro anos

Decisão foi tomada pelo comitê executivo da Confederação Africana
Mark Gleeson
Publicado em 21/12/2025 - 17:37
Rabat (Marrocos)
marrocos, comores, copa africana de nações
© Reuters/Stringer/Direitos Reservados
Reuters

A Copa das Nações Africanas será realizada a cada quatro anos, em vez de a cada dois anos, informou a CAF (Confederação Africana de Futebol) no último sábado (20).

A decisão surpreendente foi tomada na reunião do comitê executivo da entidade na capital marroquina e anunciada a jornalistas pelo presidente da CAF, Patrice Motsepe.

O torneio, que gera cerca de 80% da receita da CAF, é tradicionalmente realizado a cada dois anos desde sua criação em 1957.

Este domingo (21) marca o início da 35ª edição da competição, sediada no Marrocos, com a equipe da casa enfrentando Comores.

Motsepe disse que as próximas finais da Copa das Nações, programadas para 2027 no Quênia, Tanzânia e Uganda, serão realizadas e, em seguida, outro torneio será realizado em 2028, mas depois disso será realizado a cada quatro anos.

Motsepe anunciou o lançamento de uma Liga das Nações Africanas anualmente a partir de 2029 para preencher a lacuna, seguindo o exemplo da Europa, que realiza seu campeonato a cada quatro anos.

“Historicamente, a Copa das Nações era o principal recurso para nós, mas agora receberemos recursos financeiros todos os anos”, disse ele. “É uma estrutura nova e empolgante que contribuirá para a independência financeira sustentável e garantirá mais sincronia com o calendário da Fifa”.

