Copa do Mundo de futsal: Brasil supera Espanha e se garante na final

Decisão será no próximo domingo contra Portugal

A seleção brasileira garantiu a presença na decisão da primeira edição da Copa do Mundo de futsal feminino. A vaga veio com uma vitória sobre a Espanha pelo placar de 4 a 1, nesta sexta-feira (5) na PhilSports Arena, em Manila (Filipinas).

A equipe do Brasil volta a entrar no próximo domingo (7), a partir das 8h30 (horário de Brasília), quando mede forças com Portugal, que superou a Argentina na outra semifinal.

O triunfo do selecionado brasileiro foi construído com gols de Ana Luiza, Amandinha, Débora Vanin e Luana. O Espanhol marcou o gol de honra com Ale de Paz.

Após a classificação, o técnico da seleção brasileira, Wilson Sabóia, destacou a inteligência de sua equipe diante das espanholas: “Fizemos um jogo muito inteligente, as meninas compreenderam a ideia do nosso jogo, sem perder o dinamismo, a inteligência, a capacidade de tomar uma decisão”.

Agora, diante de Portugal, ele espera uma final marcada pelo equilíbrio: “Acho que faremos um jogo equilibrado, forte, contra uma excelente seleção que é a portuguesa. Os detalhes definirão quem será campeão do primeiro título mundial”.