CR7 marca e ajuda Al Nassr a somar 10ª vitória consecutiva no Saudita

Time de Ronaldo faz melhor início de temporada da história do torneio
Ashraf Hamed Atta
Publicado em 27/12/2025 - 16:41
Londres (Inglaterra)
Cristiano Ronaldo marcou dois gols na vitória do Al Nassr sobre o Al Okhdood por 3 a 0 neste sábado (27), tornando-se o primeiro time na história do Campeonato da Arábia Saudita a vencer suas 10 primeiras partidas, estabelecendo um novo recorde e tornando seu início de temporada ainda melhor.

Ronaldo abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo com um chute à queima-roupa depois de um escanteio e acrescentou um espetacular gol de calcanhar nos acréscimos do primeiro tempo para aumentar sua contagem para 12 gols nesta temporada.

O atacante português agora está na liderança da artilharia ao lado do companheiro de equipe João Félix, que selou a vitória com um gol nos acréscimos do segundo tempo.

A vitória mantém o Al Nassr no topo da tabela com 30 pontos em 10 jogos, quatro a mais que o rival mais próximo, o Al Hilal.

Ao alcançar 10 vitórias consecutivas, o Al Nassr superou o até então melhor início na história da liga saudita: nove vitórias consecutivas do Al Hilal na temporada 2018/2019 sob o comando do técnico português Jorge Jesus, que agora lidera o Al Nassr.

Ronaldo, que também teve um terceiro gol anulado por impedimento aos 20 minutos do segundo tempo, continua a dominar a campanha do Al Nassr.

