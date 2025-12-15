logo ebc
Cruzeiro anuncia saída de Leonardo Jardim após revés na Copa do Brasil

Time foi eliminado nas semifinais pelo Corinthians nas penalidades
Agência Brasil
Publicado em 15/12/2025 - 12:55
Rio de Janeiro
Leonardo Jardim, técnico português, deixa comando técnico do Cruzeiro no dia seguinte à derrota para Corinthians, nas semifinais da Copa do Brasil - em 15/12/2025
Menos de 24 horas após ser eliminado pelos Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro anunciou a saída do técnico português Leonardo Jardim na manhã desta segunda-feira (15). O treinador de 51 anos assumiu o comando técnico da Raposa em fevereiro. Na noite de domingo (14), o Cruzeiro foi derrotado por 5 a 4 nas penalidades, após 2 a 2 no placar agregado.Além do torneio, ele conduziu o time à conquista da vaga direta na Libertadores, com a terceira posição no Campeonato Brasileiro.

"O Cruzeiro informa que o treinador Leonardo Jardim não seguirá no comando técnico da equipe na temporada 2026. Junto com Jardim, deixam o clube os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias", disse o clube mineiro em comunicado oficial.

De acordo com o Cruzeiro, o treinador irá se pronunciar em entrevista coletiva no Centro de Treinamento (CT) Toca da Raposa II, a partir das 13h (horário de Brasília). 

Em outubro, Leonardo Jardim sinalizou desconforto após empate do Cruzeiro em 0 a 0 com o Palmeiras,  em São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão. A partida ficou marcada por duas decisões controversas da arbitragem contra zagueiros do Cruzeiro: cartão amarelo para Gustavo Gómez no primeiro tempo e vermelho para Fabrício Bruno na etapa final.

“A alegria que eu tenho tido no Brasil, com o grupo fantástico e os torcedores, estou frustrado. Se vale a pena continuar, quando na realidade não somos nós que controlamos os jogos. Eu fico extremamente frustrado. O peso da insatisfação está quase igualando o da satisfação”, desabafou Jardim em entrevista após a partida.

