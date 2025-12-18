logo ebc
Definidos os adversários de Bahia e Botafogo na Pré-Libertadores

Ambos os times estrearão direto na 2ª fase eliminatória, em fevereiro
Agência Brasil
Publicado em 18/12/2025 - 16:59
Rio de Janeiro
Botafogo x Bahia - Brasileirão - 01/10/2025
Botafogo e Bahia já sabem quem irão enfrentar na Pré-Copa Libertadores masculina de 2026, que distribuirá quatro vagas à fase de grupos, a principal da competição continental. O time baiano estreará contra o chileno O’Higgins e o Alvinegro carioca terá pela frente um representante boliviano (Blooming, Nacional Potosí ou The Strongest). O primeiro rival do Botafogo será definido no próximo fim de semana, quando termina o campeonato nacional da Bolívia. Os confrontos foram estabelecidos após sorteio na sede da  Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque (Paraguai).

Únicos brasileiros na Pré-Libertadores, os times carioca e baiano estrearão na segunda fase eliminatória, com jogos previstos para ocorrer nas semanas de 18 e 25 de fevereiro. Se vencerem, disputarão a terceira e última fase, de 3 a 12 de março, com outras seis equipes. A competição abrange três fases; a primeira delas com início em 3 de fevereiro.

Para assegurar presença na fase principal da Libertadores, Botafogo e Bahia terão de vencer duas partidas. Caso derrote o time boliviano na estreia, o Alvinegro terá pela frente o Argentinos Junior (Argentina) ou um representante do Equador (Barcelona ou LDU). Já o percurso do Tricolor de Aço, caso vença o O’Hiffins (Chile), terá um time da Bolívia (The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulo Bulo), o Deportivo Táchira (Venezuela) ou o Tolima (Colômbia).

Além dos cinco times já classificados à fase de grupos da Libertadores pela posição no Brasileirão (Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense, ) o país terá mais uma vaga para o campeão da Copa do Brasil., cuja final entre Vasco e Corinthians será no próximo domingo (21), às 18h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. 

As datas e horários detalhados das partidas serão anunciados em breve pela Conmebol. .

Confrontos da Pré-Libertadores

PRIMEIRA FASE - 3 a 12 de fevereiro

Confronto 1: Representante da Bolívia (San Antonio Bulo Bulo, Blooming e The Strongest) x Deportiva Táchira (Venezuela)

Confronto 2: Juventud (Uruguai) x Universidad Católica (Equador)

Confronto 3: Alianza Lima (Peru) x 2 de Mayo (Paraguai)

SEGUNDA FASE - 17 a 26 de fevereiro

S1: Guaraní (Paraguai) x classificado do confronto 2 da primeira fase

S2: Tolima (Colômbia) x classificado do confronto 1 da primeira fase

S3: Sporting Cristal (Peru) x classificado do confronto 3 da primeira fase

S4: Representante do Equador x Argentinos Juniors (Argentina)

S5: Representante da Bolívia (Blooming, Nacional de Potosí ou The Strongest) x Botafogo

S6: Carabobo (Venezuela) x Huachipato (Chile)

S7: O’Higgins (Chile) x Bahia 

S8: Liverpool (Uruguai) x Independiente Medellín (Colômbia)

TERCEIRA FASE - 3 a 11 de março

S1 x S8

S2 x S7

S3 x S6

S4 x S5

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Pré-Libertadores Botafogo Bahia fase eliminatória Sorteio Confrontos Conmebol Estreia
