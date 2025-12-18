Definidos os adversários de Bahia e Botafogo na Pré-Libertadores
Botafogo e Bahia já sabem quem irão enfrentar na Pré-Copa Libertadores masculina de 2026, que distribuirá quatro vagas à fase de grupos, a principal da competição continental. O time baiano estreará contra o chileno O’Higgins e o Alvinegro carioca terá pela frente um representante boliviano (Blooming, Nacional Potosí ou The Strongest). O primeiro rival do Botafogo será definido no próximo fim de semana, quando termina o campeonato nacional da Bolívia. Os confrontos foram estabelecidos após sorteio na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque (Paraguai).
Únicos brasileiros na Pré-Libertadores, os times carioca e baiano estrearão na segunda fase eliminatória, com jogos previstos para ocorrer nas semanas de 18 e 25 de fevereiro. Se vencerem, disputarão a terceira e última fase, de 3 a 12 de março, com outras seis equipes. A competição abrange três fases; a primeira delas com início em 3 de fevereiro.
⭐🏆 ¡La Fase 2 de la CONMEBOL #Libertadores! Entre ellos, sólo cuatro equipos llegarán a la Fase de Grupos. #GloriaEterna pic.twitter.com/KZn1Xw1TXp— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 18, 2025
Para assegurar presença na fase principal da Libertadores, Botafogo e Bahia terão de vencer duas partidas. Caso derrote o time boliviano na estreia, o Alvinegro terá pela frente o Argentinos Junior (Argentina) ou um representante do Equador (Barcelona ou LDU). Já o percurso do Tricolor de Aço, caso vença o O’Hiffins (Chile), terá um time da Bolívia (The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulo Bulo), o Deportivo Táchira (Venezuela) ou o Tolima (Colômbia).
Além dos cinco times já classificados à fase de grupos da Libertadores pela posição no Brasileirão (Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense, ) o país terá mais uma vaga para o campeão da Copa do Brasil., cuja final entre Vasco e Corinthians será no próximo domingo (21), às 18h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
🏆⚽ ¡La Fase Preliminar de la CONMEBOL #Libertadores!— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 18, 2025
⭐ ¿Qué equipos se quedarán con los cuatro boletos a la Fase de Grupos?#GloriaEterna pic.twitter.com/RjUp1AeMHQ
As datas e horários detalhados das partidas serão anunciados em breve pela Conmebol. .
Confrontos da Pré-Libertadores
PRIMEIRA FASE - 3 a 12 de fevereiro
Confronto 1: Representante da Bolívia (San Antonio Bulo Bulo, Blooming e The Strongest) x Deportiva Táchira (Venezuela)
Confronto 2: Juventud (Uruguai) x Universidad Católica (Equador)
Confronto 3: Alianza Lima (Peru) x 2 de Mayo (Paraguai)
SEGUNDA FASE - 17 a 26 de fevereiro
S1: Guaraní (Paraguai) x classificado do confronto 2 da primeira fase
S2: Tolima (Colômbia) x classificado do confronto 1 da primeira fase
S3: Sporting Cristal (Peru) x classificado do confronto 3 da primeira fase
S4: Representante do Equador x Argentinos Juniors (Argentina)
S5: Representante da Bolívia (Blooming, Nacional de Potosí ou The Strongest) x Botafogo
S6: Carabobo (Venezuela) x Huachipato (Chile)
S7: O’Higgins (Chile) x Bahia
S8: Liverpool (Uruguai) x Independiente Medellín (Colômbia)
TERCEIRA FASE - 3 a 11 de março
S1 x S8
S2 x S7
S3 x S6
S4 x S5