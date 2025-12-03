Estreantes são o centro das atenções no sorteio dos grupos da Copa

Os estreantes serão o centro das atenções no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 na próxima sexta-feira (5), juntamente com as preocupações com o calor, o bem-estar dos jogadores e o desafio prático de realizar o maior torneio de futebol em três países durante o auge do verão norte-americano.

Pela primeira vez na história do torneio, 48 equipes serão divididas em 12 grupos de quatro em uma cerimônia em Washington, D.C., produzindo um cronograma de 104 jogos em 16 cidades-sede nos EUA, Canadá e México.

A entidade máxima do futebol, a Fifa, considerou a expansão como um momento decisivo para a inclusão, abrindo as portas para nações que nunca haviam se classificado antes: Cabo Verde, Uzbequistão, Jordânia e Curaçao, que, com uma população de 150 mil habitantes, é de longe a menor nação a participar.

Outros, como o Haiti, retornam após longas esperas, enquanto a Itália ainda precisa de uma repescagem para tentar evitar o constrangimento de ficar fora de sua terceira Copa do Mundo consecutiva.

A escala do torneio está aumentando o escrutínio sobre as condições para os jogadores e torcedores, especialmente em locais onde as temperaturas de verão regularmente chegam à casa dos 30 graus Celsius.

Espera-se que as cidades-sede dos EUA, principalmente no meio-oeste, sudeste e partes do sudoeste, apresentem calor extremo e alta umidade durante junho e julho, com tempestades que podem causar estragos na programação.

A Copa do Mundo de Clubes deste ano nos EUA serviu como um ensaio geral e o calor escaldante foi uma das principais preocupações.

Especialistas médicos e sindicatos de jogadores temem o estresse térmico, a desidratação e a redução do tempo de recuperação, especialmente em um formato no qual as equipes podem precisar jogar até oito partidas para levantar o troféu - uma a mais do que nos eventos de 32 equipes do passado.

A Fifa destacou o uso de estádios cobertos ou com teto retrátil, incluindo os estádios de Dallas, Houston, Atlanta e Vancouver, como uma medida importante de mitigação, permitindo que os organizadores controlem as temperaturas durante uma parte do programa de jogos.

Público europeu

Entretanto, muitos jogos ainda serão realizados em estádios ao ar livre, nos quais os sistemas de resfriamento não são uma opção e nos quais o ajuste do horário do pontapé inicial pode ser a única proteção imediata.

Esses horários de pontapé inicial não são simples. As emissoras estão buscando horários nobres para o público europeu e asiático, o que poderia empurrar os jogos para o horário da tarde local, quando o calor é mais intenso.

Equilibrar as demandas comerciais com a segurança dos jogadores tornou-se um dos principais quebra-cabeças logísticos do torneio. Os locais e horários de início das partidas só serão revelados no dia seguinte ao sorteio de sexta-feira, quando a Fifa divulgará a programação atualizada dos jogos.

A cerimônia colocará as equipes em quatro potes com base nos rankings mundiais e nas regras continentais. Os três anfitriões estão divididos em grupos separados ao lado das nações mais bem classificadas, como a atual campeã Argentina, a Espanha, a França e a Inglaterra.

Desde que vençam seus grupos, essas equipes não poderão se enfrentar até as rodadas eliminatórias posteriores.

Incerteza política

O sorteio também tem como pano de fundo a incerteza política renovada nos EUA após o retorno de Donald Trump à Casa Branca, levantando questões sobre a coordenação de segurança, protocolos de imigração e processamento de vistos para equipes, funcionários e torcedores em viagem.

A Fifa procurou assegurar às nações participantes que o planejamento operacional nos três países anfitriões não foi afetado, embora a escala do torneio dependa muito de uma logística transfronteiriça tranquila e de procedimentos de entrada consistentes.

O Irã disse que boicotará a cerimônia de sorteio em protesto contra a alocação limitada de vistos para a delegação iraniana.

A Fifa, que disse na segunda-feira que as 42 equipes que se classificaram até agora participariam, não respondeu aos pedidos de comentário da Reuters.

Para os muitos estreantes e as nações menores que participarão do torneio graças à sua expansão, o controle do calor pode ser um fator competitivo tão importante quanto a preparação tática.

Para os pesos pesados que buscam o troféu, o sorteio determinará não apenas seus adversários, mas também a intensidade do caminho físico que os espera.

Alguns locais oferecem ambientes climatizados, mas em outros locais as equipes estarão expostas ao estresse do calor durante o dia e a voos mais longos entre as partidas, variáveis que podem moldar as estratégias de seleção e rotação do elenco.

A final será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em julho, encerrando um torneio que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, classificou como “a Copa do Mundo mais inclusiva de todos os tempos”. No entanto, a inclusão tem o custo da escala e a escala traz complexidade.

Quando o sorteio for realizado em Washington, os técnicos estarão procurando menos por adversários de renome do que por uma logística gerenciável.

Controlar a exposição ao calor pode ser tão decisivo quanto evitar as maiores potências do futebol do torneio, especialmente para as equipes que simplesmente tentam sobreviver às rodadas iniciais em condições que poucos enfrentaram antes.

O novo formato também diluiu uma das fontes tradicionais de tensão nos sorteios da Copa do Mundo, com a proliferação de grupos tornando muito improvável o surgimento de um verdadeiro “Grupo da Morte” e reduzindo a sensação de perigo imediato que normalmente envolve a cerimônia.

