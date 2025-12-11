logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Copa: Seattle mantém celebração LGBTQ+ apesar de reação de Egito e Irã

Autoridades esportivas dos dois países são contrárias às celebrações
Andrew Hay*
Publicado em 11/12/2025 - 12:31
Novo México (EUA)
Vista geral de um corredor com o logotipo da Copa do Mundo de 2026, que leva à sala de anúncios 16/06/2022 Jessica Alcheh-USA TODAY Sports
© Reuters/Jessica Alcheh-USA TODAY Sports/Proibida reprodução
Reuters

Os organizadores da Copa do Mundo em Seattle disseram que seus eventos do Orgulho seriam realizados conforme o planejado no dia do jogo na cidade entre Egito e Irã, em junho, apesar das objeções das autoridades esportivas dos dois países onde a homossexualidade é criminalizada.

O comitê da Copa do Mundo em Seattle disse que usaria o que chamou de "Jogo do Orgulho" em 26 de junho para destacar o Fim da Semana do Orgulho de junho anual da cidade e celebrações semelhantes em todo o Estado de Washington em apoio aos direitos LGBTQ+.

O grupo organizador enfatizou que não era responsável pelos eventos dentro do Estádio de Seattle, com 72.000 lugares, onde Egito e Irã estão programados para jogar.

"O SeattleFWC26 está avançando conforme planejado com nossa programação comunitária fora do estádio durante o fim de semana do Orgulho e durante todo o torneio", disse Hana Tadesse, vice-presidente de comunicações do comitê, em um comunicado.

O comitê não respondeu imediatamente a uma pergunta sobre a intenção de realizar eventos do Orgulho dentro do estádio.

As reclamações das associações de futebol do Irã e do Egito destacam as tensões entre as regras da Copa do Mundo que promovem a antidiscriminação, a inclusão e a neutralidade em questões políticas e sociais, e o objetivo do torneio de respeitar as culturas dos países anfitriões.

A Associação de Futebol do Egito disse na terça-feira (10) que enviou uma carta à Fifa pedindo que a entidade máxima do futebol mundial impeça qualquer atividade relacionada ao Orgulho LGBTQ+ durante o jogo da equipe nacional em Seattle, argumentando que as atividades entrariam em conflito com os valores culturais e religiosos das duas nações participantes.

Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, disse à agência de notícias local Isna que apresentou uma objeção ao "Jogo do Orgulho" à Fifa, chamando-o de "movimento irracional que apoia um determinado grupo".

O jogo foi designado como "Jogo do Orgulho" pelo comitê organizador local da Copa do Mundo, que não é afiliado à Fifa, muito antes de as equipes serem sorteadas para jogar entre si. A Fifa não respondeu a um pedido de comentário.

"Com centenas de milhares de visitantes e bilhões de espectadores em todo o mundo, este é um momento único na vida para mostrar e celebrar as comunidades LGBTQIA+ em Washington", disse o comitê organizador da Copa do Mundo em Seattle em seu site.

Junho é o Mês do Orgulho nos EUA

Junho é o Mês do Orgulho em todos os Estados Unidos, onde os eventos celebram a comunidade e o ativismo LGBTQ+ e celebram um bar gay onde a resistência a uma batida policial em 28 de junho de 1969 desencadeou um movimento pelos direitos civis.

Porém, desde que assumiu o cargo em janeiro, o presidente Donald Trump emitiu decretos limitando os direitos dos transgêneros, proibindo-os de servir nas Forças Armadas e rescindindo políticas antidiscriminatórias para pessoas LGBTQ+ como parte de uma campanha para revogar programas de diversidade, equidade e inclusão.

No Egito, a Anistia Internacional observou que as autoridades assediam e processam indivíduos por sua orientação sexual. De acordo com a lei iraniana, segundo a Human Rights Watch, as relações entre pessoas do mesmo sexo podem ser punidas com açoites e, no caso dos homens, com a morte.

A controvérsia sobre o Jogo do Orgulho ecoa a disputa sobre as braçadeiras "OneLove" na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A Fifa ameaçou dar cartões amarelos aos jogadores que usassem as braçadeiras para protestar contra as leis do Catar contra relações entre pessoas do mesmo sexo, o que levou os capitães de sete equipes europeias a não usá-las.

(Reportagem em parceria com  Ashraf Hamed Atta, no Cairo, e Rohith A. Nair, em Bangalore, na Índia)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Daniel Lukacs durante pausa para hidratação no jogo entre Hungria e Armênia 11/10/2025 REUTERS/Bernadett Szabo
Jogos da Copa do Mundo terão pausas obrigatórias para hidratação
seleção brasileira, amistoso, senegal, 2025
Veja locais e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026
Réplica da bola da Copa do Mundo de 2026 20/11/2025 REUTERS/Denis Balibouse
Copa do Mundo 2026: confira todos os grupos da competição
Copa do Mundo LGBTQ+ Mês do Orgulho Seatlle Irã Egito Organizadores Fifa Mundial 2026 ativismo comundade transgêneros homossexualidade
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 20/03/2023 - Chove granizo na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, no final da tarde. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Paraná sofrerá influência de área de instabilidade vinda do Paraguai
qui, 11/12/2025 - 12:38
Vista geral de um corredor com o logotipo da Copa do Mundo de 2026, que leva à sala de anúncios 16/06/2022 Jessica Alcheh-USA TODAY Sports
Esportes Copa: Seattle mantém celebração LGBTQ+ apesar de reação de Egito e Irã
qui, 11/12/2025 - 12:31
Venezuelan President Nicolas Maduro speaks during a march amid the disputed presidential election, in Caracas, Venezuela August 3, 2024. Reuters/Maxwell Briceno/Reprodução proibida
Internacional Venezuela chama de pirataria e roubo a apreensão de petroleiro por EUA
qui, 11/12/2025 - 11:26
Avião taxiando no aeroporto de Brasília
Geral Ventania em Congonhas e Guarulhos impacta Aeroporto de Brasília
qui, 11/12/2025 - 10:57
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral São Paulo e capitais do Sul terão ventos moderados nesta quinta-feira
qui, 11/12/2025 - 10:54
Bolivian President Luis Arce participates in an emergency meeting convened by the Supreme Electoral Court (TSE) to ensure the continuation of the electoral calendar leading up to the general elections on August 17, amid nationwide unrest caused by road blockades staged by supporters of former President Evo Morales, in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia June 12, 2025. REUTERS/Ipa Ibanez
Internacional Ex-presidente da Bolívia é detido pela polícia
qui, 11/12/2025 - 10:40
Ver mais seta para baixo