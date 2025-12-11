Copa: Seattle mantém celebração LGBTQ+ apesar de reação de Egito e Irã

Os organizadores da Copa do Mundo em Seattle disseram que seus eventos do Orgulho seriam realizados conforme o planejado no dia do jogo na cidade entre Egito e Irã, em junho, apesar das objeções das autoridades esportivas dos dois países onde a homossexualidade é criminalizada.

O comitê da Copa do Mundo em Seattle disse que usaria o que chamou de "Jogo do Orgulho" em 26 de junho para destacar o Fim da Semana do Orgulho de junho anual da cidade e celebrações semelhantes em todo o Estado de Washington em apoio aos direitos LGBTQ+.

O grupo organizador enfatizou que não era responsável pelos eventos dentro do Estádio de Seattle, com 72.000 lugares, onde Egito e Irã estão programados para jogar.

"O SeattleFWC26 está avançando conforme planejado com nossa programação comunitária fora do estádio durante o fim de semana do Orgulho e durante todo o torneio", disse Hana Tadesse, vice-presidente de comunicações do comitê, em um comunicado.

O comitê não respondeu imediatamente a uma pergunta sobre a intenção de realizar eventos do Orgulho dentro do estádio.

As reclamações das associações de futebol do Irã e do Egito destacam as tensões entre as regras da Copa do Mundo que promovem a antidiscriminação, a inclusão e a neutralidade em questões políticas e sociais, e o objetivo do torneio de respeitar as culturas dos países anfitriões.

A Associação de Futebol do Egito disse na terça-feira (10) que enviou uma carta à Fifa pedindo que a entidade máxima do futebol mundial impeça qualquer atividade relacionada ao Orgulho LGBTQ+ durante o jogo da equipe nacional em Seattle, argumentando que as atividades entrariam em conflito com os valores culturais e religiosos das duas nações participantes.

Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, disse à agência de notícias local Isna que apresentou uma objeção ao "Jogo do Orgulho" à Fifa, chamando-o de "movimento irracional que apoia um determinado grupo".

O jogo foi designado como "Jogo do Orgulho" pelo comitê organizador local da Copa do Mundo, que não é afiliado à Fifa, muito antes de as equipes serem sorteadas para jogar entre si. A Fifa não respondeu a um pedido de comentário.

"Com centenas de milhares de visitantes e bilhões de espectadores em todo o mundo, este é um momento único na vida para mostrar e celebrar as comunidades LGBTQIA+ em Washington", disse o comitê organizador da Copa do Mundo em Seattle em seu site.

Junho é o Mês do Orgulho nos EUA

Junho é o Mês do Orgulho em todos os Estados Unidos, onde os eventos celebram a comunidade e o ativismo LGBTQ+ e celebram um bar gay onde a resistência a uma batida policial em 28 de junho de 1969 desencadeou um movimento pelos direitos civis.

Porém, desde que assumiu o cargo em janeiro, o presidente Donald Trump emitiu decretos limitando os direitos dos transgêneros, proibindo-os de servir nas Forças Armadas e rescindindo políticas antidiscriminatórias para pessoas LGBTQ+ como parte de uma campanha para revogar programas de diversidade, equidade e inclusão.

No Egito, a Anistia Internacional observou que as autoridades assediam e processam indivíduos por sua orientação sexual. De acordo com a lei iraniana, segundo a Human Rights Watch, as relações entre pessoas do mesmo sexo podem ser punidas com açoites e, no caso dos homens, com a morte.

A controvérsia sobre o Jogo do Orgulho ecoa a disputa sobre as braçadeiras "OneLove" na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A Fifa ameaçou dar cartões amarelos aos jogadores que usassem as braçadeiras para protestar contra as leis do Catar contra relações entre pessoas do mesmo sexo, o que levou os capitães de sete equipes europeias a não usá-las.

(Reportagem em parceria com Ashraf Hamed Atta, no Cairo, e Rohith A. Nair, em Bangalore, na Índia)

