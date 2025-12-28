Fernando Martín, técnico do Valencia, morre em acidente na Indonésia
Fernando Martín, técnico do Valencia (Espanha), morreu com três membros de sua família depois que seu barco virou na Indonésia, informaram clubes de futebol espanhóis.
O Valencia disse estar “profundamente triste com o falecimento de Fernando Martín, técnico do Valencia CF Feminino B, e três de seus filhos, no trágico acidente de barco na Indonésia, conforme confirmado pelas autoridades locais”.
Autoridades indonésias e espanholas disseram no último sábado (27) que Martín e três de seus filhos estavam desaparecidos após o barco com 11 pessoas afundar em meio a condições climáticas extremas na última sexta-feira (26) no Estreito da Ilha Padar, perto da ilha de Labuan Bajo, um popular ponto turístico.
A busca continuava na manhã deste domingo (28), disse à Reuters Fathur Rahman, coordenador da missão da agência de busca e resgate da Indonésia na área.
O Real Madrid (Espanha) também enviou condolências a Martín, de 44 anos, ex-jogador da segunda divisão do futebol espanhol nomeado técnico do time feminino B do Valencia neste ano.
Sua esposa e uma filha, assim como quatro membros da tripulação e um guia turístico, foram resgatados e estão a salvo, disse a agência de busca e resgate.
