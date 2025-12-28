logo ebc
Fernando Martín, técnico do Valencia, morre em acidente na Indonésia

Treinador e 3 de seus filhos desapareceram junto com outras 7 pessoas
Dewi Kurniawati e Ian Ransom
Publicado em 28/12/2025 - 16:12
Jacarta (Indonésia)
© Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia (Basarnas)/Divulgação via Reuters/Direitos Reservados
Reuters

Fernando Martín, técnico do Valencia (Espanha), morreu com três membros de sua família depois que seu barco virou na Indonésia, informaram clubes de futebol espanhóis.

O Valencia disse estar “profundamente triste com o falecimento de Fernando Martín, técnico do Valencia CF Feminino B, e três de seus filhos, no trágico acidente de barco na Indonésia, conforme confirmado pelas autoridades locais”.

Autoridades indonésias e espanholas disseram no último sábado (27) que Martín e três de seus filhos estavam desaparecidos após o barco com 11 pessoas afundar em meio a condições climáticas extremas na última sexta-feira (26) no Estreito da Ilha Padar, perto da ilha de Labuan Bajo, um popular ponto turístico.

A busca continuava na manhã deste domingo (28), disse à Reuters Fathur Rahman, coordenador da missão da agência de busca e resgate da Indonésia na área.

O Real Madrid (Espanha) também enviou condolências a Martín, de 44 anos, ex-jogador da segunda divisão do futebol espanhol nomeado técnico do time feminino B do Valencia neste ano.

Sua esposa e uma filha, assim como quatro membros da tripulação e um guia turístico, foram resgatados e estão a salvo, disse a agência de busca e resgate.

