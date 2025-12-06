logo ebc
Saiba horário e local da final da Copa do Mundo 2026

Decisão do título será no mesmo palco da estreia do Brasil
Juliano Justo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/12/2025 - 15:50
A Fifa anunciou neste sábado (6) o horário da final da Copa do Mundo 2026. O time que irá erguer a taça de campeão do mundo de 2026 será conhecido a partir das 16h (horário de Brasília) do dia 19 de julho no estádio MetLife em Nova Jersey, o mesmo palco da estreia do Brasil na competição no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília) contra o Marrocos.

O evento da tarde deste sábado em Washington (Estados Unidos) também confirmou que o jogo de abertura da Copa (México e África do Sul) ocorrerá no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 16h (horário de Brasília).

Passando como líder da chave C na fase de grupos, o Brasil enfrentará o segundo colocado do grupo F (Holanda, Japão, Tunísia e o vencedor da repescagem entre Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia), no dia 29 de junho, no estádio NRG em Houston. Passando na segunda posição da chave, o Brasil, também em 29 de junho, enfrentará o líder do grupo F no estádio El Gigante de Acero, em Monterrey (México).

O caminho até a grande decisão da Copa do Mundo de 2026 ainda terá os jogos da segunda fase (previstos para o período de 28 de junho a 3 de julho de 2026). As oitavas de final acontecerão de 4 a 7 de julho de 2026; as quartas de final, de 9 a 11 de julho; as semifinais, 14 e 15 de julho, e a disputa do terceiro lugar, em 18 de julho, no Estádio Hard Rock (Miami).

