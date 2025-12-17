logo ebc
Fifa concorda com aumento de 50% no prêmio da Copa do Mundo de 2026

Seleção que conquistar o título receberá 50 milhões de dólares
Martyn Herman
Publicado em 17/12/2025 - 19:31
Londres (Inglaterra)
Reuters

O prêmio em dinheiro para a Copa do Mundo do próximo ano será 50% maior do que na edição anterior, com a Fifa concordando com uma contribuição financeira recorde de US$ 727 milhões para o torneio.

A maior fatia do pacote de financiamento da Fifa para o evento norte-americano – US$ 655 milhões - será o pagamento baseado no desempenho para 48 nações participantes, com os campeões recebendo US$ 50 milhões e os vice-campeões US$ 33 milhões.

“A Copa do Mundo da Fifa 2026 também será inovadora em termos de sua contribuição financeira para a comunidade global do futebol”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em um comunicado.

As 16 nações que não sobreviverem além da fase inicial de grupos receberão US$ 9 milhões e, além disso, cada nação qualificada terá direito a US$ 1,5 milhão para cobrir os custos de preparação.

O Conselho da Fifa também confirmou que os torneios juvenis em estilo de festival para menores de 15 anos, abertos a todas as associações afiliadas, começarão em 2026 com um evento masculino seguido por uma competição feminina em 2027.

“Nos últimos anos, a Fifa intensificou seus esforços para impulsionar o futebol juvenil”, disse Infantino. “Este é um próximo passo natural”.

O Conselho da Fifa também confirmou que a Copa do Mundo Feminina de Clubes de 2028 será realizada entre os dias 5 e 30 de janeiro.

