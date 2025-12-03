logo ebc
Fifa escolhe Village People para sorteio da Copa do Mundo

Evento é dominado por influência de Donald Trump
Ossian Shine
Publicado em 03/12/2025 - 20:37
Londres (Inglaterra)
As lendas disco por trás da campanha do presidente dos EUA, Donald Trump, ocuparão o centro do palco no sorteio da Copa do Mundo na próxima sexta-feira (5), anunciou a Fifa, em um evento que promete ser repleto de celebridades e com claras conotações trumpianas.

O Village People apresentará uma versão de “Y.M.C.A.” no Kennedy Center, em Washington, para encerrar o sorteio do torneio de 2026, co-organizado por Estados Unidos, Canadá e México.

A música se tornou um elemento básico nos comícios de campanha de Trump e nos eventos de arrecadação de fundos em Mar-a-Lago, onde o presidente foi visto dançando.

A Fifa descreveu o show de sexta-feira como uma “programação de entretenimento de classe mundial”, anunciando a supermodelo e personalidade da televisão Heidi Klum, o comediante Kevin Hart e o ator Danny Ramirez como co-apresentadores.

As apresentações incluirão o cantor clássico Andrea Bocelli e um dueto do astro pop britânico Robbie Williams, embaixador musical da Fifa, e da cantora norte-americana Nicole Scherzinger.

Trump reformulou o John F. Kennedy Center for the Performing Arts em fevereiro, tornando-se presidente da organização, substituindo o filantropo bilionário David Rubenstein, e demitindo sua presidente, Deborah Rutter.

Acrescentando mais uma camada de conexão com Trump, a Fifa também planeja revelar seu novo “Prêmio da Paz - O Futebol Une o Mundo” durante o evento, um prêmio amplamente esperado para Trump após seus pedidos de um Prêmio Nobel da Paz neste ano.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, participou da posse de Trump em janeiro e já havia dito que o líder norte-americano merecia reconhecimento global por seu papel na intermediação de um cessar-fogo no Oriente Médio.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho em 16 cidades-sede nos Estados Unidos, Canadá e México, marcando a maior edição da história do torneio.

Expandido para 48 equipes e 104 partidas, o evento abrangerá locais da Cidade do México a Vancouver e de Nova York a Los Angeles, com a maior parte dos jogos realizados em estádios dos EUA, com a Fifa buscando explorar o maior mercado esportivo do mundo.

