logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Fifa recebeu 150 milhões de pedidos de ingressos para Copa do Mundo

Maior número de solicitações foi de torcedores norte-americanos
Karan Prashant Saxena e Chiranjit Ojha*
Publicado em 29/12/2025 - 13:08
Bengaluru (Índia)
Placa de promoção da Copa do Mundo em 2026 em estação de metrô recém-inaugurada no Aeroporto Internacional de Los Angeles 22/08/2025 REUTERS/David Swanson
© REUTERS/David Swanson/Proibida reprodução
Reuters

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, defendeu os preços dos ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem nos Estados Unidos, Canadá e México citando a grande demanda por eles e a receita gerada para o esporte em todo o mundo.

Este mês, grupos de torcedores criticaram o valor dos ingressos, que são várias vezes mais caros do que os de jogos semelhantes no torneio de 2022. A Fifa lançou então um nível de ingressos de US$60 (R$ 334) para tornar os jogos mais acessíveis para os torcedores de equipes qualificadas.

"Temos seis a sete milhões de ingressos à venda... em 15 dias, recebemos 150 milhões de pedidos de ingressos. Portanto, 10 milhões de pedidos de ingressos todos os dias. Isso mostra como a Copa do Mundo é poderosa", disse Infantino na segunda-feira (29) na Cúpula Mundial de Esportes em Dubai.

Presidente da Fifa Gianni Infantino 5/12/2025 Pool via REUTERS/Dan Mullan
Durante Cúpula Mundial de Esportes em Dubai Emirados Árabes Unidos), Gianni Infantino defendeu os preços cobrados para o Mundial citando a grande demanda por eles e a receita gerada para o esporte em todo o mundo - Reuters/Dan Mullan/proibida reprodução

"Nos quase 100 anos de história da Copa do Mundo, a Fifa vendeu 44 milhões de ingressos no total. Então, em duas semanas... poderíamos ter preenchido 300 anos de Copas do Mundo. Imagine isso. Isso é absolutamente louco."

Os torcedores dos EUA fizeram o maior número de pedidos de ingressos, seguidos por Alemanha e Reino Unido, afirmou o presidente da Fifa.

"O que é crucial é que as receitas geradas por isso estão voltando para o esporte em todo o mundo", acrescentou.

Dubai sediará a cerimônia de entrega do Prêmio Fifa Best da entidade máxima do futebol mundial no próximo ano.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Bola oficial da Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México 03/10/2025 REUTERS/Luis Cortes
Grupo de torcedores acusa Fifa de impor ingressos "extorsivos" na Copa
São Paulo (SP), 29/12/2025 - Alfredo Gomes, brasileiro, primeiro vencedor da São Silvestre (1925). Foto: Arquivo Histórico Clube Esperia/Divulgação
Caminhos da Reportagem celebra centenário da Corrida de São Silvestre
corinthians, cruzeiro, brasileiro feminino
Retrospectiva: Corinthians segue imponente no futebol feminino em 2025
Copa do Mundo ingressos Fifa pedidos Gianni Infantino Estados Unidos Canadá México
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas se protegem do sol no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Rio terá calor intenso e chuvas isoladas até o réveillon
seg, 29/12/2025 - 14:30
Brasília (DF) 29/12/2025 - O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, apresenta as medidas prioritárias do Plano de Reestruturação 2025–2027 da empresa. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Correios prevê fechar mil agências e 15 mil demissões voluntárias
seg, 29/12/2025 - 14:23
Fuiz de Fora - Santa Casa de Misericórdia, hospital onde o deputado Jair Bolsonaro foi atendido após ser esfaqueado Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Saúde destina R$ 1 bilhão para santas casas e hospitais filantrópicos
seg, 29/12/2025 - 13:44
Fachada do instituto nacional de meteorologia (INMET), em Brasília.
Geral Inmet alerta para calor extremo e tempestades nos últimos dias de 2025
seg, 29/12/2025 - 13:17
Placa de promoção da Copa do Mundo em 2026 em estação de metrô recém-inaugurada no Aeroporto Internacional de Los Angeles 22/08/2025 REUTERS/David Swanson
Esportes Fifa recebeu 150 milhões de pedidos de ingressos para Copa do Mundo
seg, 29/12/2025 - 13:08
Logotipo da Eletrobras no edifício sede, no centro do Rio de Janeiro. A holding Centrais Elétricas Brasileiras S.A. atua na geração, transmissão e distribuição de energia.
Política Lula veta PL sobre realocação de trabalhadores da Eletrobras
seg, 29/12/2025 - 12:42
Ver mais seta para baixo