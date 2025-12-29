Fifa recebeu 150 milhões de pedidos de ingressos para Copa do Mundo

Maior número de solicitações foi de torcedores norte-americanos

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, defendeu os preços dos ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem nos Estados Unidos, Canadá e México citando a grande demanda por eles e a receita gerada para o esporte em todo o mundo.

Este mês, grupos de torcedores criticaram o valor dos ingressos, que são várias vezes mais caros do que os de jogos semelhantes no torneio de 2022. A Fifa lançou então um nível de ingressos de US$60 (R$ 334) para tornar os jogos mais acessíveis para os torcedores de equipes qualificadas.

"Temos seis a sete milhões de ingressos à venda... em 15 dias, recebemos 150 milhões de pedidos de ingressos. Portanto, 10 milhões de pedidos de ingressos todos os dias. Isso mostra como a Copa do Mundo é poderosa", disse Infantino na segunda-feira (29) na Cúpula Mundial de Esportes em Dubai.

"Nos quase 100 anos de história da Copa do Mundo, a Fifa vendeu 44 milhões de ingressos no total. Então, em duas semanas... poderíamos ter preenchido 300 anos de Copas do Mundo. Imagine isso. Isso é absolutamente louco."

Os torcedores dos EUA fizeram o maior número de pedidos de ingressos, seguidos por Alemanha e Reino Unido, afirmou o presidente da Fifa.

"O que é crucial é que as receitas geradas por isso estão voltando para o esporte em todo o mundo", acrescentou.

Dubai sediará a cerimônia de entrega do Prêmio Fifa Best da entidade máxima do futebol mundial no próximo ano.

