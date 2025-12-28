Filho de Zidane estreia na Copa Africana de Nações com a Argélia

Luca Zidane, filho de Zinedine Zidane, disse que seu avô o apoiou a jogar pela Argélia, depois de ter atuado na França na categoria júnior.

Zinedine Zidane é um dos maiores jogadores de futebol da França e ajudou o país a conquistar sua primeira Copa do Mundo em 1998 ao marcar dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Brasil na final em Paris. O meio-campista também levou o país ao troféu da Euro 2000, conquistando uma dobradinha sem precedentes para os Bleus.

A decisão de Luca de mudar de nacionalidade, que preferiu evitar comparações com o pai desde cedo, optando por jogar como goleiro, foi uma surpresa, especialmente porque ele fez isso aos 27 anos de idade.

Ele rapidamente se tornou o goleiro titular da Argélia, e seu pai o viu jogar contra o Sudão na partida de abertura do Grupo E da Copa Africana de Nações na última quarta-feira (24), vencida pelo time de Vladimir Petković por 3 a 0.

Luca não foi muito testado durante a partida, mas fez uma defesa importante em uma chance perigosa que caiu nas mãos de Yaser Awad com o placar de 1 a 0.

“Quando penso na Argélia, lembro-me do meu avô. Desde a infância, temos essa cultura argelina na família”, disse Zidane à BeIN Sports France.

“Conversei com ele antes de jogar pela seleção nacional, e ele ficou extremamente feliz com esse passo. Toda vez que recebo uma convocação internacional, ele me liga e diz que tomei uma ótima decisão e que está orgulhoso de mim”.

Pai apoiou decisão

Ele disse que seu pai também apoiou sua decisão. “Ele me apoiou”, disse Luca. “Ele me disse: ‘Tenha cuidado, essa é sua escolha. Posso lhe dar conselhos, mas no final, a decisão final será sua’”.

“Desde o momento em que o técnico e o presidente da federação entraram em contato comigo, ficou claro que eu queria ir e representar meu país. Depois disso, naturalmente conversei com minha família, e todos ficaram felizes por mim”.

Zinedine Zidane, que foi expulso na final da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, perdida para a Itália nos pênaltis, ganhou a Liga dos Campeões em 2002 com o Real Madrid (Espanha) e recebeu o prêmio Bola de Ouro em 1998.

Seu filho, que joga na Espanha pelo Granada depois de começar a carreira no Real Madrid, sempre usou uma camisa com o nome Luca, mas ele decidiu que sua camisa da seleção nacional levaria o nome Zidane.

“Portanto, para mim, poder homenagear meu avô entrando para a seleção nacional é muito importante”, disse. “A próxima camisa com o nome será para ele”.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.