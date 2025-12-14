logo ebc
Esportes

Flamengo busca reabilitação após derrota na Champions do basquete

Atual campeão, Rubro-Negro enfrenta Obras Sanitarias, da Argentina
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 14/12/2025 - 12:52
São Paulo

O Flamengo volta a quadra neste domingo (14) pela Champions League das Américas, a "Libertadores" do basquete masculino, em busca da reabilitação. O Rubro-Negro encara o Obras Sanitarias, da Argentina, a partir das 21h10 (horário de Brasília), no Ginásio 8 de Junio, na cidade uruguaia de Paysandú, sede dos jogos do primeiro turno do Grupo B.

Em atuação pouco inspirada, os brasileiros estrearam com derrota para o Nacional, do Uruguai, no sábado (13), por 75 a 63. O terceiro quarto foi determinante, com os anfitriões fazendo 23 pontos contra apenas 11 dos cariocas. No último período, a diferença a favor dos uruguaios chegou a cair para quatro pontos, restando cerca de um minuto e meio para o fim, mas a reação parou aí e os donos da casa controlaram a reta final do jogo.

O ala Connor Zinaich, com 21 pontos e dez rebotes, comandou o triunfo do Nacional. O também norte-americano Shaquille Johnson, ala-armador do Flamengo, foi o destaque do lado rubro-negro.

Os uruguaios lideram o Grupo B com os dois pontos da vitória de sábado. Os brasileiros somam um ponto por conta da derrota. Se vencerem o Obras neste domingo, vão a três pontos e assumem a ponta de forma provisória, já que os argentinos terão o Nacional pela frente na segunda-feira (15), completando o primeiro turno.

A segunda janela da chave terá os jogos no Rio de Janeiro, com mando do Flamengo. O Rubro-Negro pega o Obras em 17 de janeiro e o Nacional dois dias depois. O terceiro e último turno será em Buenos Aires, capital argentina, entre 7 e 9 de fevereiro. Os dois primeiros do grupo avançam às quartas de final.

Edição:
Aline Leal
Champions League das Américas basquete
