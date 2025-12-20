logo ebc
Flamengo e Grêmio decidem terceira edição da Copinha Feminina

Meninas da Gávea buscam o bi e Mosqueteiras querem título inédito
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 20/12/2025 - 07:07
São Paulo
A terceira edição da Copinha Feminina terá o campeão definido neste sábado (20). A partir das 18h (horário de Brasília), Flamengo e Grêmio decidem o título no Pacaembu, em São Paulo. Campeãs em 2023, as Meninas da Gávea querem o bi, enquanto as Mosqueteiras chegam à final do torneio sub-20 de forma inédita.

Os ingressos para a final são gratuitos, mas devem ser gerados por meio do site fpf.soudaliga.com.br. É necessário cadastro prévio e coleta da imagem facial.

As duas equipes alcançaram a decisão com campanhas parecidas. Ambas ganharam três jogos e empataram dois, conseguindo uma classificação nos pênaltis. O Grêmio teve sucesso na marca da cal na semifinal, diante do Santos, no Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret), após a rede não balançar no tempo normal. O Flamengo precisou das penalidades nas quartas, no mesmo local, para superar a Ferroviária, depois do empate por 1 a 1 com bola rolando.

Os números da equipe carioca, porém, são melhores que os da gaúcha. Além do ataque mais positivo da competição, com 23 gols marcados, a maior parte na goleada por 11 a 0 sobre o Aliança-GO, na estreia, as rubro-negras têm a artilheira da Copinha, a atacante Brendha, com oito gols. Dois deles na vitória de virada para cima do Internacional, por 2 a 1, no Canindé. As Mosqueteiras balançaram as redes somente seis vezes na jornada até a final, mas têm a defesa menos vazada: apenas um gol sofrido.

“Foi mérito das nossas atletas terem a capacidade de desenvolver e fazer os gols. Nos outros jogos, sabíamos que seriam clássicos do futebol feminino e elas crescem com isso. Vivenciar grandes jogos faz com que elas se desenvolvam e tenham capacidade para resolver”, avaliou o treinador do Flamengo, Filipe Torres, em entrevista coletiva na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).

“Nossa organização defensiva se tornou uma base muito sólida e não tem como fugir dessa característica. Com isso, podemos gerar condições boas para as meninas da frente também conseguirem desempenhar seu papel importante, de finalizar as jogadas”, analisou o técnico Marcelo Mostadeiro, do Grêmio, na mesma coletiva.

Os times chegaram a finais nacionais importantes em 2025, ambas transmitidas ao vivo pela TV Brasil. O Flamengo foi vice-campeão brasileiro sub-20 ao perder a final para o Botafogo. Quatorze das 16 jogadoras rubro-negras que foram a campo naquele jogo estão no elenco da Copinha.

Já o Grêmio foi derrotado pelo Corinthians na decisão do Brasileirão sub-17. A goleira Josi, a zagueira Allyne, a meia Rayssa e as atacantes Ana Lays e Isabeli, que estiveram naquela final, estão entre as que podem ser campeãs do torneio sub-20 neste sábado.

