Flamengo encara mexicano Cruz Azul na estreia da Copa Intercontinental

Partida com início às 14h desta quarta-feira classifica à semifinal
Publicado em 09/12/2025 - 19:29
Rio de Janeiro
Recém campeão brasileiro e da Libertadores da América, o Flamengo vai em busca do terceiro título do ano em Doha (Catar). Nesta quarta-feira (10), às 14h (horário de Brasília), o Rubro-Negro estreia na Copa Intercontinental contra o Cruz Azul (México), no Estádio Ahamad bin Ali. A competição anual reúne os seis campeões continentais. 

O vencedor leva o troféu Derby das Américas e avança à semifinal à contra o Piramyds (Egito), no próximo sábado (13). Quem levar a melhor, se classifica à grande final contra o Paris Saint-Germain (PSG), no dia 17 de dezembro.  

A expectativa é que o técnico Felipe Luís escale a mesma equipe que derrotou o Palmeiras por 1 a 0 na final da Copa Libertadores, em Lima (Peru), no último dia 30. O treinador projeta um embate acirrado na estreia dos cariocas contra os mexicanos. Nas três vezes em que se enfrentaram na história, o Cruz Alta somou duas vitórias e também houve um empate.

“O Cruz Azul é um time muito competitivo e muito bem treinado. A liga mexicana é muito competitiva, disputada, com um poder financeiro muito grande. É uma equipe com bons jogadores, com muita qualidade, fisicamente muito forte. Defendem de uma forma muito agressiva, pressionam muito e tentam sempre ser protagonistas do jogo. Um time que tenta roubar a bola e atacar o máximo possível. Pensamos o futebol da mesma forma, tentamos sempre pressionar e controlar o jogo, então vai ser uma partida muito disputada”, analisou Felipe Luís, que realizou quatro treinos com o time em Doha.

Ainda em recuperação de uma lesão muscular, o atacante Pedro deve ficar fora da estreia. O Flamengo deve começar jogando com Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
