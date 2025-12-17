logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Flamengo enfrenta PSG em busca do título da Copa Intercontinental

Rubro-Negro mede forças com time francês a partir das 14h desta quarta
Agência Brasil
Publicado em 17/12/2025 - 07:33
Rio de Janeiro
flamengo, copa intercontinental
© REUTERS/Thaier al-Sudani/Direitos reservados

Embalado pelo mantra de que o seu povo pede o mundo de novo, o Flamengo enfrenta o PSG (França), a partir das 14h (horário de Brasília) desta quarta-feira (17) no estádio Ahmad bin Ali, na cidade de Al Rayan (Catar), na decisão da Copa Intercontinental de Clubes da Fifa.

O Rubro-Negro da Gávea se credenciou à disputa da competição graças à conquista da última edição da Copa Libertadores da América. E a motivação é voltar a conquistar o título de uma competição de clubes de âmbito mundial, como aconteceu em 1981.

Em entrevista coletiva concedida na última terça-feira (17), o técnico Filipe Luís deixou claro que compreende a importância da conquista do Mundial de 81 para a trajetória do Flamengo: “Nunca, nenhuma geração será maior do que a de 1981, que foi a primeira. O fato de existirem 40 milhões de flamenguistas é produto daquela geração. Quantos Arthurs existem por causa do Zico? Quantos Leandros? Foi uma geração que marcou época e fez os pais levarem os filhos aos estádios por anos”.

Agora, em 2025, o desafio será medir forças com o um PSG (França) que conquistou pela primeira vez na história o título da Liga dos Campeões da Europa: “Teremos a oportunidade de jogar mais uma final. Há jogadores que passam toda a carreira sem disputar sequer uma semifinal de competição importante. A única coisa que passa pela minha cabeça é estar no melhor nível mental para traçar o plano para vencer esse jogo complicado com o PSG e ser campeão com o Flamengo, o que é a nossa maior motivação”.

Para o PSG este jogo decisivo também tem um sabor especial, pois o time da Cidade Luz busca o seu primeiro título mundial. Neste ano a equipe francesa teve uma grande oportunidade de alcançar este objetivo, ao disputar a decisão da Copa do Mundo de Clubes. Porém, o time de Paris foi superado pelo Chelsea (Inglaterra) na decisão.

“Sabemos da importância deste jogo [com o Flamengo]. Isso representa muito para nós. Marcar a história no PSG foi um objetivo na temporada passada, e também é nesta temporada. É a primeira vez que podemos levar esse troféu”, declarou o técnico espanhol Luis Enrique em coletiva.

Na entrevista o comandante do time francês foi questionado sobre a oportunidade de voltar a medir forças com um time brasileiro na atual temporada (na Copa do Mundo de Clubes o PSG foi derrotado pelo Botafogo): “Enfrentamos o Botafogo, que atuou fechado, em seu campo de defesa. É o típico jogo que estamos acostumados a jogar. O Flamengo não atuará assim, pois joga muito bem com a bola, sai jogando de trás. Sem a bola pressiona muito bem. É um time muito interessante, fisicamente muito forte, com jogadores experientes, de muita qualidade, que sabem jogar jogos importantes. Será uma final apaixonante”.

Diante do PSG, o Flamengo terá força máxima, inclusive o atacante Pedro, que ganhou minutos diante do Pyramids (Egito). Porém, o centroavante não deve iniciar como titular. Assim, o técnico Filipe Luís deve iniciar o confronto com o seguinte time: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Challenger Cup - Flamengo v Pyramids FC - Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar - December 13, 2025 Flamengo's Danilo celebrates scoring their second goal with Everton and Giorgian de Arrascaeta REUTERS/Thaier Al-Sudani
Flamengo vence Pyramids e vai à decisão da Copa Intercontinental
Arrascaeta marca duas vezes na vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Cruz Azul, em 10/12/2025
Arrascaeta brilha e Flamengo avança à semi da Copa Intercontinental
Soccer Football - Copa Libertadores - Final - Palmeiras v Flamengo - Estadio Monumental, Lima, Peru - November 29, 2025 Flamengo players celebrate with the trophy after winning the Copa Libertadores REUTERS/Sebastian Castaneda TPX IMAGES OF THE DAY
Flamengo vence Palmeiras e vira 1º brasileiro tetra da Libertadores
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Copa Intercontinental flamengo PSG Mundial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 - Durante operação Contenção da policia contra o Comando Vermelho, inspetoras da Polícia Civil catalogam apreensão de drogas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Polícia Civil do Rio faz operação na Maré contra o Comando Vermelho
qua, 17/12/2025 - 09:19
Penitenciária federal de segurança máxima de Brasília.
Justiça Em presídio de Brasília, TH Joias cumpre regime diferenciado
qua, 17/12/2025 - 08:32
Alcântara (MA) - 16/12/2025 FAB realiza últimos preparativos para lançamento do 1º foguete comercial em território brasileiro. O Foguete HANBIT-Nano, da start-up espacial Innospace, já está posicionado na plataforma do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). Foto: INNOSPACE/ Divulgação
Geral Lançamento de foguete da base de Alcântara é adiado para sexta-feira
qua, 17/12/2025 - 08:30
flamengo, copa intercontinental
Esportes Flamengo enfrenta PSG em busca do título da Copa Intercontinental
qua, 17/12/2025 - 07:33
Botijão de 13 quilos de gás de cozinha
Economia Beneficiários com NIS final 6 recebem Auxílio Gás nesta quarta
qua, 17/12/2025 - 07:20
Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Na foto Enzo Manoel (6 anos) Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6
qua, 17/12/2025 - 07:05
Ver mais seta para baixo