Flamengo goleia Grêmio e conquista Copinha Feminina
O Flamengo garantiu o Bicampeonato da Copinha Feminina. As Meninas da Gávea asseguraram o troféu com uma goleada de 6 a 0 sobre o Grêmio, na noite deste sábado no estádio do Pacaembu, em São Paulo.
UMA VEZ FLAMENGO, SEMPRE FLAMENGO! 🏆🏆— Copinha (@Copinha) December 20, 2025
O Rubro-Negro carioca é campeão da Copinha Feminina Sicredi 2025!#CopinhaFemininaSicredi pic.twitter.com/klXguKaxcV
Com o triunfo da equipe rubro-negra foi mantida uma escrita na competição, apenas equipes cariocas já conquistaram o torneio. Em 2023, a final envolveu Flamengo e Botafogo, com triunfo rubro-negro. No ano seguinte, o jogo do título colocou Fluminense e Internacional frente a frente e o Tricolor levou a melhor.
Na decisão deste sábado o Flamengo sobrou, e triunfou graças a gols de Kaylane Vieira, Brendha (dois), Anna Luiza, Ana Vidal (contra) e Nina Garrit.
O RIO DE JANEIRO CONTINUA... 🎵— Copinha (@Copinha) December 20, 2025
CAMPEÃO! 🏆🏆🏆#CopinhaFemininaSicredi pic.twitter.com/5j9T59UqY3