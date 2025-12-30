logo ebc
Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025

Federação Internacional chama brasileira de "filha do deus vôlei"
Publicado em 30/12/2025 - 19:30
Rio de Janeiro
© Reprodução Instagram/Gabi Guimarães

Capitã da seleção brasileira de vôlei, Gabi Guimarães foi escolhida a segunda melhor jogadora de 2025 pela Federação Internacional (Volleyball Word). Atualmente no clube italiano Conegliano, a ponteira foi anunciada nesta terça-feira (30), três dias após a entidade eleger a compatriota Julia Kudiess, central da seleção, a quinta melhor atleta do mundo. A lista será concluída na quarta (31) com o anúncio da número 1 da temporada.

Em postagem nas redes sociais, a Volleyball Word ressalta a excelência de Gabi nas competições, tanto pelo clube quanto na Amarelinha.

“Adorada pelos fãs, respeitada pelas adversárias e referência para todas as companheiras de equipe, Gabi personifica a ponteira moderna. Passando, defendendo, atacando, liderando, a Miss Tudo faz tudo. A filha do deus do vôlei”, diz a nota.

A ponteira é enaltecida por sua liderança, equilíbrio, inteligência e consistência em quadra. A entidade também destaca o desempenho de Gabi em competições internacionais: “seu impacto foi igualmente constante, ancorando sua seleção com compostura, versatilidade e garra”.

A temporada 2024/2025 foi da segunda de Gabi no Conegliano. A brasileira conquistou três títulos com o clube: a Liga italiana de vôlei – em que foi eleita MVP (sigla em inglês para jogadora mais valiosa) –, a Liga dos Campeões, que lhe rendeu os prêmios de melhor ponteira e melhor recepção, e também a Copa da Itália. No Mundial de Clubes, Gabi foi vice-campeã com o Conegliano, e também foi escolhida a melhor ponteira da competição. À frente da Amarelinha, a jogadora faturou a prata na Ligas das Nações e bronze no Mundial – em ambas as competições também sobressaiu como melhor ponteira.

