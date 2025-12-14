logo ebc
Goleadas e penalidades definem semifinalistas da Copinha Feminina

Dono da melhor campanha, Inter pega Flamengo e Santos encara Grêmio
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 14/12/2025 - 10:25
São Paulo

As semifinais da terceira edição da Copinha Feminina, em São Paulo, foram definidas na noite de sábado (13). Vice-campeão no ano passado e dono da melhor campanha geral, o Internacional terá pela frente o Flamengo, ganhador em 2023. No outro jogo, o Santos medirá forças com o Grêmio.

Os confrontos do torneio sub-20 ainda serão marcados pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A previsão, conforme a tabela, é que ocorram entre terça-feira (16) e quarta-feira (17).

As Gurias Coloradas se classificaram ao derrotarem o Corinthians por 4 a 1 no Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret). A meia Joana e a atacante Yngrid Piauí, duas vezes cada, balançaram as redes para o Inter. A lateral Rafa Rocha descontou para as Alvinegras.

Mais cedo, no mesmo local, o Flamengo eliminou a Ferroviária nos pênaltis, por 4 a 1. A goleira Condorelli defendeu a cobrança de Sarah Santos, das Guerreirinhas Grenás. Com a bola rolando, os times empataram por 1 a 1. As paulistas saíram na frente com Pyetra e a também atacante Brendha, de pênalti, igualou para as rubro-negras.

O Santos, por sua vez, goleou o Fluminense por 4 a 0 na Ibrachina Arena. As atacantes Evelin (duas vezes), Samara e Isa Viana marcaram para o time paulista. Adversário das Sereinhas da Vila, o Grêmio jogou na última sexta-feira (12) contra o São Paulo, então dono da melhor campanha geral, e venceu por 1 a 0, no Canindé, gol da meia Gisele.

Edição:
Aline Leal
Copinha Feminina
