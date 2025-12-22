logo ebc
Governo cria Secretaria Extraordinária para Copa do Mundo de 2027

Estrutura coordenará encaminhamentos do Mundial Feminino
Agência Brasil
Publicado em 22/12/2025 - 19:42
troféu, copa do mundo de futebol feminino, Rio de Janeiro, taça
© Thais Magalhães/CBF/Direitos Reservados

O Governo do Brasil criou, na última sexta-feira (19), a Secretaria Extraordinária para a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027, que será responsável por coordenar os encaminhamentos do Mundial com foco em logística, governança e articulação entre órgãos públicos e a Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Segundo comunicado do Ministério do Esporte, a Secretaria Extraordinária, criada por meio do Decreto nº 12.789, “atuará como elo central entre o Governo Brasileiro e a Fifa para acompanhar compromissos internacionais, apoiar estados e municípios e viabilizar garantias em áreas como segurança, mobilidade urbana, telecomunicações, imigração, saúde e tecnologia da informação”.

“O Brasil tem tradição na realização de grandes eventos e, nesses momentos, a criação de estruturas extraordinárias garante coordenação, eficiência e transparência”, declarou o ministro do Esporte, André Fufuca, sobre a estrutura que irá funcionar no âmbito do Ministério do Esporte e terá vigência até dezembro de 2027.

Segundo a secretária executiva adjunta do Ministério do Esporte e coordenadora da Copa do Mundo Feminina 2027 na pasta, Cynthia Motta, não serão necessárias obras de estádios e a atuação se concentrará principalmente em logística, mobilidade, aeroportos, tecnologia da informação, gramados, saúde e articulação interministerial: “É através dessa equipe criada agora que vamos trabalhar exclusivamente para colocarmos a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027 em campo”.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Feminino Copa do Mundo mundial de 2027 Governo Federal Ministério do Esporte
