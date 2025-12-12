logo ebc
Grupo de torcedores acusa Fifa de impor ingressos "extorsivos" na Copa

Associação europeia pede suspensão imediata da venda de bilhetes
Kurt Hall*
Publicado em 12/12/2025 - 12:24
Washington
A Football Supporters Europe (FSE) pediu à Fifa que suspenda imediatamente as vendas de ingressos para as seleções nacionais para a Copa do Mundo do ano que vem, acusando a entidade máxima do futebol de impor preços "extorsivos" aos ingressos, o que pode excluir os torcedores comuns do torneio.

Em um comunicado na quinta-feira (12), o grupo europeu de torcedores disse que os preços dos ingressos alocados às Associações de Membros Participantes (PMAs) - normalmente distribuídos por meio de clubes de torcedores oficiais ou esquemas de fidelidade - atingiram níveis "astronômicos".

A Fifa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A FSE disse que, com base em tabelas de preços que circularam discretamente entre as associações nacionais, um torcedor que acompanhasse sua equipe desde a primeira partida da fase de grupos até a final pela rota da PMA pagaria pelo menos US$6.900 (R$ 37.191), quase cinco vezes o custo equivalente na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A FSE disse que os torcedores das equipes nacionais estavam sendo solicitados a pagar o valor total no início de 2026 para garantir o direito de comprar ingressos até a final.

Para aumentar a frustração dos torcedores, a FSE disse que a categoria de preço mais baixo - Categoria 4 - não seria disponibilizada para os torcedores mais fiéis por meio de suas associações, pois a Fifa reservaria esses ingressos para vendas ao público em geral e os submeteria a preços dinâmicos.

O grupo classificou essa decisão como uma "traição monumental" à tradição da Copa do Mundo e à contribuição dos torcedores viajantes para a atmosfera do torneio.

"Pelos preços que foram colocados pela Fifa, estamos um pouco atônitos", disse o diretor executivo da FSE, Ronan Evain, à Reuters.

"Trata-se de um punhado de pessoas que estão tentando ganhar o máximo de dinheiro possível com o torneio. E acreditamos que essa abordagem está colocando em risco a própria natureza do torneio."

"Para a final, os ingressos estão subindo para cerca de US$4.000 [R$ 21.560]. Você precisa de torcedores, precisa da vida nas arquibancadas, precisa da cor, precisa da atmosfera. Com esses preços, nada disso acontecerá", disse ele.

Pela primeira vez em uma Copa do Mundo, segundo a FSE, não haverá preços consistentes em todos os jogos da fase de grupos. Em vez disso, a Fifa introduzirá preços variáveis com base em noções opacas, como a "atratividade" de um jogo.

Isso significa que torcedores de equipes diferentes poderão pagar valores diferentes pela mesma categoria de ingresso na mesma fase, com pouca transparência sobre como os preços são definidos.

Evain disse que a nova estrutura levaria muitos torcedores comuns a pagar mais do que podem, especialmente famílias.

"Muitas pessoas que estavam hesitando em viajar para os EUA agora estão dizendo que precisam correr um risco financeiro extraordinário, especialmente se forem uma família", disse ele.

"Estamos na casa dos US$30.000 [R$ 161.700] para uma família de quatro pessoas. A grande maioria dos torcedores de futebol não pode pagar por isso. Mesmo na Europa."

A FSE pediu à Fifa que suspendesse a venda de ingressos para a PMA e abrisse consultas com associações afiliadas, grupos de torcedores e outras partes interessadas "até que se encontre uma solução que respeite a tradição, a universalidade e o significado cultural da Copa do Mundo".

(Reportagem adicional de Rory Carroll, em Los Angeles)

