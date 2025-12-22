logo ebc
Guardiola pede que jogadores do City não abusem na ceia de Natal

Técnico diz que não escalará jogadores acima do peso
Aadi Nair
Publicado em 22/12/2025 - 19:08
Nashik (Índia)
Os jogadores do Manchester City (Inglaterra) terão três dias longe do futebol para aproveitar o período de Natal, mas o técnico Pep Guardiola alertou que quem estiver acima do peso na balança em seu retorno não jogará contra o Nottingham Forest (Inglaterra) no próximo sábado (27).

“Cada jogador tem um peso. Eles voltam no dia 25 e eu estarei lá controlando quantos quilos subiram, [para ver se] eles engordaram”, disse Guardiola, que é conhecido por ser rigoroso com a dieta e o condicionamento físico.

“No momento em que eles chegarem, depois de três dias, quero ver como eles voltam. Eles podem comer, mas quero controlá-los. Tenho que fazer uma seleção para o dia 27 de dezembro contra o Nottingham Forest”.

“Imagine um jogador que agora está perfeito, mas que chegará com três quilos a mais. Ele ficará em Manchester. Ele não viajará para [o jogo com] o Nottingham Forest”.

Guardiola, que certa vez criticou o meio-campista inglês Kalvin Phillips por ter voltado da Copa do Mundo de 2022 acima de sua meta de peso, também disse que é crucial que os jogadores se desliguem e façam uma pausa da agenda de jogos implacável.

“Na próxima semana, terei férias, estarei com a família e com champanhe”, disse o espanhol aos repórteres.

“Aprendi com a Inglaterra, desde que cheguei, que se deve dar a eles o máximo de dias de folga possível. A agenda é muito apertada e os jogadores precisam esquecer”.

“No momento do jogo, eles estarão com as pernas frescas. Os jogadores precisam ir com suas famílias e esquecer o futebol. Isso é bom. Para eles, ver o técnico todos os dias é muito difícil”.

O City, que venceu o West Ham United (Inglaterra) por 3 a 0 no último fim de semana, está dois pontos atrás do líder Arsenal (Inglaterra) na tabela de classificação do Campeonato Inglês após 17 jogos.

