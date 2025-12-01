Handebol: Brasil fecha 1ª fase do Mundial com 100% de aproveitamento

A seleção brasileira derrotou a Suécia por 31 a 27, na tarde desta segunda-feira (1) na Porsche-Arena em Sttutgart (Alemanha), pela primeira fase do Mundial de Handebol feminino. Desta forma, o Brasil garantiu 100% de aproveitamento em seus primeiros três compromissos na competição, somando seis pontos (dois por cada vitória).

ELAS VENCEM E VENCEM! 💪🔥



Já classificada para a segunda fase do Mundial, a seleção feminina de handebol derrotou a Suécia e garantiu a melhor campanha do Grupo G!



Três jogos, três vitórias! Seguimos em busca do nosso sonho! 🇧🇷



📸 Bruno Ruas/ RuasMidia/CBHb#TimeBrasil… pic.twitter.com/TDLNq03TfV — Time Brasil (@timebrasil) December 1, 2025

Na estreia do Mundial, a seleção de Cristiano Silva derrotou Cuba por 41 a 20. Depois o compromisso foi com a República Tcheca, com a seleção brasileira triunfando pelo placar de 28 a 22.

No confronto entre Brasil e Suécia, o grande destaque foi a brasileira Mari Fernandes, que marcou seis gols na partida.

Agora, na próxima etapa do Mundial, que será disputado em Dortmund, a seleção brasileira medirá forças com as seleções da Coreia do Sul, da Angola e da Noruega.