logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Handebol: Brasil fecha 1ª fase do Mundial com 100% de aproveitamento

Seleção brasileira derrotou a Suécia por 31 a 27
Agência Brasil
Publicado em 01/12/2025 - 19:27
Rio de Janeiro
brasil, suécia, handebol, mundial
© Divulgação/IHF/Direitos Reservados

A seleção brasileira derrotou a Suécia por 31 a 27, na tarde desta segunda-feira (1) na Porsche-Arena em Sttutgart (Alemanha), pela primeira fase do Mundial de Handebol feminino. Desta forma, o Brasil garantiu 100% de aproveitamento em seus primeiros três compromissos na competição, somando seis pontos (dois por cada vitória).

Na estreia do Mundial, a seleção de Cristiano Silva derrotou Cuba por 41 a 20. Depois o compromisso foi com a República Tcheca, com a seleção brasileira triunfando pelo placar de 28 a 22.

No confronto entre Brasil e Suécia, o grande destaque foi a brasileira Mari Fernandes, que marcou seis gols na partida.

Agora, na próxima etapa do Mundial, que será disputado em Dortmund, a seleção brasileira medirá forças com as seleções da Coreia do Sul, da Angola e da Noruega.

Relacionadas
seleção brasileira, handebol feminino
Brasil vence tchecas e vai à 2ª fase do Mundial Feminino de handebol
Seleção feminina brasileira vence Cuba em estreia do Mundial de Handebol em 27/11/2025
Brasil sobra diante de Cuba na estreia do Mundial de Handebol Feminino
Paris 2024 Olympics - Handball - Women's Preliminary Round Group B - Brazil vs Angola - South Paris Arena 6, Paris, France - August 03, 2024. Brazil's players celebrate after the match Reuters/Bernadett Szabo/Proibida reprodução
Seleção brasileira de handebol é convocada para Mundial Feminino
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Handebol brasil Seleção Brasileira Suécia Campeonato Mundial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realiza segurança e bloqueio nas principais vias da Esplanada dos Ministérios
Economia Governo reajusta remuneração das forças de segurança pública do DF
seg, 01/12/2025 - 19:39
Brasília (DF), 01/12/2025 - Julio Cesar Vieira Gomes, ex-chefe da Receita Federal. Foto: Receita Federal/Divulgação
Política CGU demite ex-chefe da Receita que atuou no caso de joias sauditas
seg, 01/12/2025 - 19:36
brasil, suécia, handebol, mundial
Esportes Handebol: Brasil fecha 1ª fase do Mundial com 100% de aproveitamento
seg, 01/12/2025 - 19:27
FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. Reuters/Hollie Adams/Proibida reprodução
Saúde Diretriz da OMS para obesidade passa a incluir caneta emagrecedora
seg, 01/12/2025 - 19:24
Rio de Janeiro (RJ), 01/12/2025 - Guardiões Cavalos-Marinhos Iguaba Grande. Formatura e Monitoramento. Foto: Projeto Cavalos-Marinhos/Divulgação
Meio Ambiente Projeto no Rio forma guardiões de cavalos-marinhos de 12 a 14 anos
seg, 01/12/2025 - 18:34
Paralímpiadas Escolares 2025, são paulo
Esportes São Paulo conquista edição 2025 das Paralimpíadas Escolares
seg, 01/12/2025 - 18:17
Ver mais seta para baixo