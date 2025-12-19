logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Herói do PSG contra o Flamengo, goleiro Safonov fraturou mão na final

Suspeita é de que lesão tenha ocorrido durante disputa de pênaltis
Rohith Nair*
Publicado em 19/12/2025 - 12:36
Bengaluru (Índia)
Matvey Safonov em jogo do Paris St Germain contra o Flamengo 17/12/2025 REUTERS/Thaier Al-Sudani
© Reuters/Thaier Al-Sudani/Proibida reprodução
Reuters

O goleiro do Paris St Germain Matvey Safonov fraturou a mão durante a disputa de pênaltis na final da Copa Intercontinental contra o Flamengo, informou o clube francês na sexta-feira (19), e o técnico Luis Enrique não soube explicar como o russo continuou jogando.

Safonov defendeu quatro pênaltis na disputa para dar aos campeões europeus o título da Copa Intercontinental após o empate em 1 a 1 com o Flamengo na final de quarta-feira (17).

Mas o PSG revelou que o jogador de 26 anos sofreu uma fratura na mão esquerda e será reavaliado dentro de três a quatro semanas, o que garante que ele perderá o jogo de sábado (20) da Copa da França contra o Vendee Fontenay antes da pausa de inverno.

"Não consigo explicar, é inacreditável, mas o jogador não sabe como aconteceu. Achamos que foi na terceira cobrança de pênalti que ele fez um movimento estranho. Ele tem uma fratura", disse Luis Enrique aos repórteres.

"Com a adrenalina, ele conseguiu terminar [a disputa de pênaltis] apesar da fratura. É incrível como todos os jogadores, inclusive Safonov, têm a capacidade de ajudar a equipe, de estar sempre prontos para ajudar a equipe. Essa é a mentalidade que queremos. Você tem de estar pronto para ajudar a equipe e trabalhar o tempo todo."

Luis Enrique disse que ainda não havia conversado com Safonov, mas que a lesão provavelmente era um sinal de que ele deveria descansar.

"Todo mundo aceita e também precisa lidar com o negativo. É o carma, alguns diriam. As coisas negativas permitem que você aprenda muito", acrescentou o técnico espanhol.

"Ele fez uma partida muito boa nas últimas três ou quatro intervenções. A vida está lhe dizendo que ele precisa descansar e se recuperar. Com sua mentalidade, ele voltará mais rápido do que o normal. Ele tem uma mentalidade forte."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
flamengo, psg, copa intercontinental
Flamengo perde para PSG e vê sonho do bi mundial ser adiado
Botafogo x Bahia - Brasileirão - 01/10/2025
Definidos os adversários de Bahia e Botafogo na Pré-Libertadores
chuteira, futebol, bola
Futebol: 2/3 das atletas de seleção ganham menos de R$ 111 mil ao ano
PSG Safonov goleiro fratura flamengo final Copa Intercontinental pênaltis mão esquerda
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 26/06/2025 - O líder do PL na Câmara, Deputado Sóstenes Cavalcante, durante coletiva no Salão Verde. Falou sobre a votação do IOF.. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Líder do PL na Câmara dos Deputados nega desvios de verbas
sex, 19/12/2025 - 14:06
Brasília (DF) 19/12/2025 - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa do programa Bom Dia, Ministra Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Cultura Ministra defende regulamentação de plataformas de streaming
sex, 19/12/2025 - 13:31
Brasília (DF), 18/12/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Saída da dependência de combustível fóssil é possível, diz Marina
sex, 19/12/2025 - 13:04
Ipojuca (PE) 01/11/2024 – As unidades de hidrotratametno de nafta e de geração de hidrogênio da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras, trabalham para reduzir os teores de enxofre e componentes instáveis no combustível. O Trem 1 da RNEST vai passar por
Economia Petrobras renova contratos de quase R$ 100 bi com a Braskem
sex, 19/12/2025 - 12:51
Matvey Safonov em jogo do Paris St Germain contra o Flamengo 17/12/2025 REUTERS/Thaier Al-Sudani
Esportes Herói do PSG contra o Flamengo, goleiro Safonov fraturou mão na final
sex, 19/12/2025 - 12:36
Brasília (DF), 29/09/2025 – Posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, ele foi eleito para suceder o ministro Luís Roberto Barroso, cujo mandato terminou ontem (28). Também assume o cargo o novo vice-presidente, Alexandre de Moraes. Os dois ministros comandarão o Supremo pelos próximos dois anos (2025-2027). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça STF fará debate sobre norma de conduta para ministros em 2026
sex, 19/12/2025 - 12:12
Ver mais seta para baixo