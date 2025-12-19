Herói do PSG contra o Flamengo, goleiro Safonov fraturou mão na final

Suspeita é de que lesão tenha ocorrido durante disputa de pênaltis

O goleiro do Paris St Germain Matvey Safonov fraturou a mão durante a disputa de pênaltis na final da Copa Intercontinental contra o Flamengo, informou o clube francês na sexta-feira (19), e o técnico Luis Enrique não soube explicar como o russo continuou jogando.

Safonov defendeu quatro pênaltis na disputa para dar aos campeões europeus o título da Copa Intercontinental após o empate em 1 a 1 com o Flamengo na final de quarta-feira (17).

Mas o PSG revelou que o jogador de 26 anos sofreu uma fratura na mão esquerda e será reavaliado dentro de três a quatro semanas, o que garante que ele perderá o jogo de sábado (20) da Copa da França contra o Vendee Fontenay antes da pausa de inverno.

"Não consigo explicar, é inacreditável, mas o jogador não sabe como aconteceu. Achamos que foi na terceira cobrança de pênalti que ele fez um movimento estranho. Ele tem uma fratura", disse Luis Enrique aos repórteres.

"Com a adrenalina, ele conseguiu terminar [a disputa de pênaltis] apesar da fratura. É incrível como todos os jogadores, inclusive Safonov, têm a capacidade de ajudar a equipe, de estar sempre prontos para ajudar a equipe. Essa é a mentalidade que queremos. Você tem de estar pronto para ajudar a equipe e trabalhar o tempo todo."

Luis Enrique disse que ainda não havia conversado com Safonov, mas que a lesão provavelmente era um sinal de que ele deveria descansar.

"Todo mundo aceita e também precisa lidar com o negativo. É o carma, alguns diriam. As coisas negativas permitem que você aprenda muito", acrescentou o técnico espanhol.

"Ele fez uma partida muito boa nas últimas três ou quatro intervenções. A vida está lhe dizendo que ele precisa descansar e se recuperar. Com sua mentalidade, ele voltará mais rápido do que o normal. Ele tem uma mentalidade forte."

