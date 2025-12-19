logo ebc
Internacional anuncia a contratação do uruguaio Paulo Pezzolano

Remo fecha com o colombiano Juan Carlos Osório
Publicado em 18/12/2025 - 23:59
Rio de Janeiro
paulo pezzolano, técnico
© Gustavo Aleixo/Cruzeiro/Direitos Reservados

O Internacional anunciou nesta quinta-feira (18) a contratação do técnico uruguaio Paulo Pezzolano. “O profissional de 42 anos assina contrato com o Clube do Povo até dezembro de 2026 e será apresentado nos próximos dias”, afirmou o Colorado em comunicado.

“Pezzolano acumula experiência internacional ao longo de sua trajetória. No futebol brasileiro, comandou o Cruzeiro na temporada de 2022, liderando a equipe na conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro, com acesso antecipado à elite nacional. Na Europa, esteve à frente do Real Valladolid, da Espanha, onde obteve o acesso à LaLiga na temporada 2022/23, além de passagem recente pelo Watford FC, da Inglaterra. Antes disso, trabalhou no México e despontou no futebol uruguaio, com a conquista do título Intermedio com o Liverpool”, disse o Internacional em nota.

Outra equipe a anunciar um novo comandante é o Remo, que em 2025 garantiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. No ano de 2026 o Leão será dirigido pelo colombiano Juan Carlos Osório.

O treinador de 64 anos de idade já trabalhou no Brasil, comandando o Athletico-PR e o São Paulo. No currículo ele tem como destaque a participação na Copa do Mundo de 2018, comandando a seleção mexicana.

