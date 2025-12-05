Irã participará do sorteio da Copa do Mundo de 2026

Uma delegação iraniana participará do sorteio da Copa do Mundo de 2026 na próxima sexta-feira (5), após ter dito inicialmente que boicotaria a cerimônia em Washington por causa de questões de visto, segundo informações da mídia nesta quinta-feira (4).

Embora o Irã tenha solicitado nove vistos para sua delegação, o porta-voz da Federação Iraniana de Futebol (FFIRI), Amir Mehdi Alavi, disse que os EUA haviam concedido quatro vistos, incluindo o do técnico Amir Ghalenoei.

Mehdi Taj, presidente da FFIRI, não recebeu visto.

Os Estados Unidos há muito tempo impõem restrições rigorosas à concessão de vistos a iranianos por motivos políticos e de segurança.

Porém, a FFIRI decidiu agora enviar Ghalenoei e Omid Jamali, chefe do departamento de relações internacionais da federação, para participar do sorteio na sexta-feira, informa a mídia local.

A FFIRI não pôde ser imediatamente contatada para comentar o assunto.

O Irã participará de sua quarta Copa do Mundo seguida quando o torneio for realizado nos Estados Unidos, no Canadá e no México a partir de 11 de junho.

