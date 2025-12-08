logo ebc
Jogos da Copa do Mundo terão pausas obrigatórias para hidratação

Haverá intervalos de 3 minutos no meio de cada tempo da partida
Chiranjit Ojha*
Publicado em 08/12/2025 - 16:10
Bengalulru (Índia)
Daniel Lukacs durante pausa para hidratação no jogo entre Hungria e Armênia 11/10/2025 REUTERS/Bernadett Szabo
Reuters

 Os jogos da Copa do Mundo de 2026 terão intervalos de três minutos para hidratação no meio de cada tempo, independentemente das condições climáticas, informou a Fifa.

Os árbitros interromperão as partidas aos 22 minutos de cada tempo para que os jogadores possam se reidratar, acrescentou a entidade máxima do futebol em um comunicado.

A Fifa disse que a nova regra vai agilizar e simplificar as regras anteriores, que exigiam pausas para hidratação aos 30 minutos de cada tempo quando a temperatura no início do jogo excedia 31 graus Celsius.

"Em todos os jogos, independentemente do local, da cobertura ou da temperatura, haverá uma pausa de três minutos para hidratação”, disse Manolo Zubiria, diretor de torneios da Copa do Mundo nos Estados Unidos.

"Obviamente, se houver uma lesão no momento do 20º ou 21º minuto e ela estiver em andamento, isso será tratado no local com o árbitro", acrescentou ele em uma reunião com emissoras em Washington.

O calor excessivo gerou preocupações durante a Copa do Mundo de Clubes deste ano, realizada nos EUA, com várias partidas iniciadas à tarde em meio a altas temperaturas.

Um relatório publicado em setembro por Football for the Future, Common Goal e Jupiter Intelligence constatou que 10 das 16 sedes da Copa do Mundo, que será realizada nos EUA, México e Canadá, apresentam um risco muito alto de condições extremas de estresse por calor.

"O uso de pausas para hidratação faz parte de uma tentativa concentrada de garantir as melhores condições possíveis para os jogadores, com base nas experiências de torneios anteriores, incluindo a recente Copa do Mundo de Clubes da Fifa", acrescentou a entidade no comunicado de domingo (7).

