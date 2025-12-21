Lucas Pinheiro é prata em etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen conquistou neste domingo (21) a medalha de prata da prova de slalom gigante da etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino disputada em Alta Badia (Itália).

É PRATA PRO LUCAS! 🥈🇧🇷



Lucas Pinheiro brilhou em Alta Badia, na Itália, e conquistou o segundo lugar na etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino.



No cenário mais desafiador do circuito, ele mostrou talento, coragem e colocou o Brasil no pódio entre os melhores do mundo! ⛷️🔥… pic.twitter.com/7mHBa1UwKR — Time Brasil (@timebrasil) December 21, 2025

Lucas, que é filho de mãe brasileira e pai norueguês e passou a defender o Brasil em 2024, completou a prova com o tempo de 2min35s20. Com o tempo de 2min35s02, o austríaco Marco Schwarz ficou com ouro, enquanto Stefan Brennsteiner, também da Áustria, garantiu o bronze com o tempo de 2min35s24.

Em novembro, o atleta de 25 anos de idade fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a conquistar uma etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino. O feito foi alcançado na etapa de Levi (Finlândia).