Lyon anuncia contratação por empréstimo do atacante Endrick

Jogador de 19 anos continua com direitos vinculados ao Real Madrid
Agência Brasil
Publicado em 23/12/2025 - 20:03
Rio de Janeiro
endrick, lyon
© Divulgação/Olympique Lyonnais/Direitos Reservados

O Lyon (França) anunciou a contratação por empréstimo do atacante Endrick. Segundo o Real Madrid (Espanha), que detém os direitos do jogador de 19 anos de idade, o vínculo vale até o final da atual temporada europeia, no dia 30 de junho de 2026.

“O Olympique Lyonnais está muito satisfeito em receber Endrick, que se juntará ao elenco profissional a partir de 29 de dezembro, e agradece ao Real Madrid pela qualidade das conversas e da colaboração que tornaram sua chegada possível”, diz a equipe francesa em nota.

Após um bom início pela equipe espanhola, o jovem atacante acabou sofrendo com lesões e perdeu espaço no Real Madrid. Além disso, a chegada do técnico espanhol Xabi Alonso também contribuiu para o menor número de oportunidades recebidas pelo brasileiro.

No Lyon Endrick espera receber mais oportunidades de jogar e mostrar ao técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, que merece fazer parte do grupo de jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol seleção brasileira brasil Copa do Mundo mundial de 2026 Endrick Real Madrid Lyon
