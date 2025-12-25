logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Maior campeã paralímpica, Carol Santiago aprova testes para 2028

Nadadora reduziu programa de provas individuais e brilhou em Mundial
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 25/12/2025 - 12:45
São Paulo
Carol Santiago, Mundial Paralímpico de Natação, Singapura
© Wander Roberto/CPB/Direitos Reservados

A pandemia da covid-19, que adiou a Paralimpíada de Tóquio, no Japão, para 2021, comprometeu o calendário da natação paralímpica, levando atletas a emendarem quatro anos de competições importantes. Além dos Jogos de Paris (França) em 2024, foram três Campeonatos Mundiais: 2022 na Ilha da Madeira (Portugal), 2023 em Manchester (Inglaterra) e 2025 em Singapura.

A próxima temporada não prevê grandes eventos. As etapas da World Series, como é conhecido o circuito mundial anual da modalidade, e os Jogos Parasul-Americanos, nas cidades colombianas de Valledupar e Agustín Codazzi, serão os principais desafios de 2026. O que não quer dizer que será um ano mais leve no planejamento da Paralimpíada de Los Angeles (Estados Unidos). Quem garante é Maria Carolina Santiago, principal nome da natação paralímpica feminina do país, em entrevista à Agência Brasil.

“Na nossa preparação, [2026] será bem importante para fazermos a base do que queremos construir de velocidade e resistência para os Jogos. Testando bastante coisa, estando o mais próximo que pudermos controlar para não sairmos do que já sabemos que funciona. Então, com certeza, vamos aproveitar as competições para testarmos o programa”, disse a nadadora pernambucana, de 40 anos.

Carol nasceu com uma alteração na retina chamada Síndrome de Morning Glory, o que a coloca na classe S12, para atletas com baixa visão, intermediária entre as três voltadas a deficientes visuais. Ela migrou da natação convencional em 2018 e rapidamente se tornou um dos maiores nomes da modalidade adaptada. São dez medalhas, seis de ouro, em somente duas Paralimpíadas (Tóquio e Paris), que fizeram da pernambucana a maior campeã paralímpica do país e a segunda mulher com mais pódios nos Jogos, três a menos que a velocista Ádria dos Santos.

Em Paris, Carol foi ouro nos 50 e 100 metros (m) livre e nos 100 m costas e ainda conquistou duas pratas (100 m peito e revezamento 4x100 m livre). No planejamento para o ciclo de Los Angeles, a nadadora e seu treinador, Leonardo Tomazello, optaram por reduzir o programa de provas individuais de seis para três, priorizando aquelas em que esteve no topo do pódio na capital francesa.

A estratégia, ao menos em 2025, deu certo. No Mundial de Singapura, a pernambucana repetiu os ouros de Paris, com direito a tricampeonato dos 100 m costas e tetra nos 100 m livre, e ainda conseguiu um quarto topo de pódio, no revezamento 4x100 m medley, e uma prata no revezamento 4x100 m livre. Não à toa, foi eleita a atleta feminina do ano no Prêmio Brasil Paralímpico pela quarta vez, a segunda consecutiva, isolando-se como maior ganhadora do troféu entre as mulheres.

“Posso dizer que foi o ano mais difícil desde que entrei no movimento paralímpico, mas conseguimos transformar as dificuldades em desafios, enfrentar, vencer e performar, como performamos no Mundial”, comemorou Carol.

“O primeiro ano [após os Jogos] é sempre importante. Era um ano de Mundial, em que você pode avaliar exatamente o ponto em que está na preparação. O Mundial é o que temos mais próximo de uma Paralimpíada. Então, avalio [o desempenho] como um pontapé inicial bem dado”, finalizou a multicampeã.

Relacionadas
Singapura, 21/09/2025 - Atleta Carol Santiago é tricampeã mundial dos 100m costas. Foto: Wander Roberto/CPB
Carol Santiago é tricampeã mundial dos 100m costas em Singapura
prêmio paralímpicos
Prêmio Paralímpicos: Gabrielzinho e Carol Santiago são os destaques
Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Ceara - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - December 3, 2025 Flamengo's Giorgian de Arrascaeta and Bruno Henrique lift the trophy as they celebrate with teammates after winning the Brasileiro Championship REUTERS/Ricardo Moraes
Ranking da CBF: Flamengo segue líder e Corinthians sobe para segundo
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Natação Paradesporto Jogos Paralímpicos Carol Santiago CPB
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Carol Santiago, Mundial Paralímpico de Natação, Singapura
Esportes Maior campeã paralímpica, Carol Santiago aprova testes para 2028
qui, 25/12/2025 - 12:45
Imperatriz (MA), 13/10/2025 – Vista de pescadores em atividade nas águas do Rio Tocantins. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Pescadores profissionais têm até dia 31 para comprovar atividade
qui, 25/12/2025 - 12:40
Brasília (DF), 22/08/2025 - Pessoas no Parque da Cidade com o calor e a baixa umidade. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Calor intenso e tempestades devem marcar os próximos dias
qui, 25/12/2025 - 12:39
Brasília (DF), 25/12/2025 - Marta e Gabi Zanotti estão na final do prêmio Rainha da América. Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL
Esportes Marta e Gabi Zanotti estão na final do prêmio Rainha da América
qui, 25/12/2025 - 12:03
Rio de Janeiro (RJ) 10/02/2024 – Vendedores ambulantes no blocos de carnaval no centro da cidade. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Rio inicia credenciamento de ambulantes para o carnaval de rua 2026
qui, 25/12/2025 - 11:52
Rio de Janeiro (RJ) 31/12/2024 - Réveillon 2025 - Copacabana - Foto: Gabriel Monteiro/Riotur
Economia Réveillon do Rio pode injetar R$ 3,34 bilhões na economia da cidade
qui, 25/12/2025 - 11:35
Ver mais seta para baixo