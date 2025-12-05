logo ebc
México faz jogo de abertura da Copa do Mundo com África do Sul

Brasil estreia no Mundial de 2026 diante do Marrocos
Mitch Phillips
Publicado em 05/12/2025 - 17:42
Washington (EUA)
© Reuters/Carlos Barria/Direitos Reservados
Reuters

A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho, com o México, país anfitrião, jogando contra a África do Sul no Estádio Azteca - local das finais de 1970 e 1986 - seguido pela Coreia do Sul contra vencedor de repescagem, após sorteio realizado nesta sexta-feira (5).

A África do Sul está participando do Mundial pela primeira vez desde 2010, quando empatou com o México na partida de abertura, mas não conseguiu chegar à fase de mata-mata.

Os também anfitriões Estados Unidos e Canadá se juntarão à festa no dia seguinte, contra Paraguai e vencedor de repescagem - possivelmente a Itália - respectivamente em Los Angeles e Toronto.

A Argentina, atual campeã, caiu com Argélia, Áustria e Jordânia, enquanto o Brasil, cinco vezes campeão, enfrentará Marrocos, semifinalista em 2022, Haiti e Escócia.

Os escoceses participam do Mundial pela primeira vez desde 1998, quando perderam para o Brasil na partida de abertura.

O primeiro jogo da França será contra Senegal, repetindo uma das maiores surpresas da Copa, em que os africanos derrotaram os então detentores do título em seu primeiro jogo de 2002.

A Inglaterra começará o torneio contra a Croácia, que a derrotou nas semifinais de 2018, e também enfrentará Panamá, a quem derrotou por 6 a 1 na fase de grupos do mesmo torneio.

As equipes fora dos grupos dos anfitriões terão que esperar até sábado para saber os locais e horários de início de seus jogos.

Um sistema de classificação recém-introduzido garante que os atuais quatro melhores do mundo - Espanha, a atual campeã Argentina, a vice-campeã de 2022 França e a Inglaterra - não poderão se enfrentar até a fase semifinal se vencerem seus grupos.

As 48 equipes - incluindo seis vencedores de repescagem ainda a serem decididos - foram divididas em 12 grupos de quatro para produzir um cronograma gigantesco de 104 jogos em 16 cidades nos EUA, Canadá e México, culminando na final em Nova Jersey em 19 de julho.

