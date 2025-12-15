logo ebc
Mundial de Clubes de vôlei masculino começa neste terça-feira em Belém

Primeiro brasileiro a estrear, Cruzeiro encara japonês Osaka às 10h
Publicado em 15/12/2025 - 17:21
Rio de Janeiro
Cruzeiro campeão da Superliga 2025
© Agência i7/Sada Cruzeiro

O Ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém (PA), será palco do Mundial de Clubes de vôlei masculino a partir desta terça-feira (16). O Brasil conta três times entre os oito participantes. Atual campeão, o Cruzeiro será o primeiro a estrear: às 10h (horário de Brasília), a equipe mineira encara o Osaka Bluteon (Japão), pelo Grupo B. Já o conterrâneo Praia Clube enfrenta o Al-Rayyan (Catar) às 17h e o Vôlei Renata, de Campinas (SP) duela com o Zawiercie (Polônia) às 20h30 – ambos os jogos pelo Grupo A. As partidas terão transmissão ao vivo na VBTV, streaming da Federação Internacional de Voleibol (FIVB)

Esta é a primeira vez que a capital paraense sedia o evento da FIVB, desde a criação do Mundial em 1989. Outras quatro cidades do país já receberam a competição: São Paulo (1991), Betim (2013, 2015, 2026, 2019, 2021 e 2022), Belo Horizonte (2014) e Uberlândia (2024).

Entre os favoritos ao título está o Cruzeiro, vencedor da Superliga 2024/25. O time celeste coleciona cinco troféus do Mundial de Clubes (2013, 2015, 2016, 2021 e 2024) e divide o posto de maior vencedor do torneio com o Trentino (Itália), também pentacampeão, mas fora desta edição. Além do Osaka (Japão), vice-campeão asiático, o Cruzeiro enfrentará o Perugia (Itália), campeão europeu, e o Swehly Sports Club (Líbano), campeão africano, ambos pelo Grupo B.

Vice-campeão sul-americano, o Praia Clube está na chave A, junto com o Vôlei Renata, de Campinas, que conquistou a vaga reservada ao país-sede. No mesmo grupo estão o polonês Zawiercie, vice-campeão europeu e o catari Al-Rayyan Sports Club, campeão asiático.

Na primeira fase do Mundial, os quatro clubes de cada chave competem entre si, até quinta-feira (18). Os dois primeiros colocados se classificam às semifinais, programadas para sábado (20). A decisão do título e a disputa do bronze ocorrerão no domingo (20).

Primeira fase - jogos de times brasileiros

Terça-feira (16)

10h - Cruzeiro x Osaka Bluteon

17h - Al-Rayyan x Praia Clube

20h30 - Campinas x Zawiercie

Quarta (17)

10h - Cruzeiro x Swehly

20h30 - Campinas x Praia Clube

Quinta (18)

10h - Cruzeiro x Perugia

17h - Praia Clube x Zawiercie

20h30 - Campinas x Al-Rayyan

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
