Neymar passa por uma cirurgia bem-sucedida no joelho

Jogador tenta conquistar lugar na seleção brasileira
Aadi Nair
Publicado em 23/12/2025 - 20:37
Nashik (Índia)
Neymar após partida do Santos contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 07/12/2025 REUTERS/Thiago Bernardes
Reuters

Neymar foi submetido a uma cirurgia artroscópica bem-sucedida no joelho, informou seu clube, o Santos, na última segunda-feira (22), enquanto o atacante tenta voltar à plena forma e conquistar um lugar na seleção brasileira para a Copa do Mundo do ano que vem.

O jogador de 33 anos retornou ao seu clube de infância, o Santos, em janeiro, e desempenhou um papel fundamental na sobrevivência do time na primeira divisão brasileira, jogando com dores e marcando cinco gols nas últimas quatro partidas.

Em um comunicado na última segunda-feira, o Santos disse que a cirurgia foi realizada pelo médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar.

“Foi realizada uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial. A cirurgia foi um sucesso e o atleta passa bem”, acrescentou o clube.

Neymar, o maior artilheiro da seleção brasileira com 79 gols, não atua pela seleção pentacampeã da Copa do Mundo desde 2023 devido a uma sucessão de lesões.

Em outubro, o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, disse que ele precisa estar em forma se quiser ser convocado para a Copa do Mundo de 11 de junho a 19 de julho no Canadá, México e Estados Unidos.

O Brasil enfrentará Escócia, Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo de 2022, e o Haiti no Grupo C do Mundial.

esportes Futebol Copa do Mundo Neymar mundial de 2026 Seleção Brasileira
