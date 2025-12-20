logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Porto anuncia contratação do zagueiro brasileiro Thiago Silva

Jogador acaba de acertar saída do Fluminense
Agência Brasil
Publicado em 20/12/2025 - 15:57
Rio de Janeiro
thiago silva, porto
© Divulgação/FC Porto/Direitos Reservados

O Porto (Portugal) anunciou neste sábado (20) a contratação do zagueiro brasileiro Thiago Silva, que na última semana acertou a sua saída do Fluminense. O jogador de 41 anos de idade assinou com a equipe portuguesa até o final da temporada europeia, em junho de 2026.

Esta não é a primeira experiência de Thiago Silva no Porto. Na temporada 2004/2005 ele defendeu a equipe B dos Dragões. O jogador já afirmou, em entrevista, que ainda sonha com uma convocação para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

“Estou aqui para anunciar o meu regresso aos Dragões e dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por esta oportunidade. Estou super motivado, espero poder ajudar da melhor maneira possível”, declarou o zagueiro, que tem passagens por equipes como Milan (Itália), PSG (França) e Chelsea (Inglaterra).

Saída do Fluminense

Na última quarta-feira (17) o Fluminense anunciou a saída de Thiago Silva. Segundo nota do Tricolor das Laranjeiras, o jogador formalizou “sua rescisão contratual com o clube”.

“Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do Fluminense. Campeão da Copa do Brasil de 2007, o capitão soma 212 jogos e 19 gols vestindo a armadura tricolor”, afirmava o comunicado do Fluminense.

Relacionadas
Davide Ancelotti, botafogo
Botafogo anuncia saída do técnico italiano Davide Ancelotti
paulo pezzolano, técnico
Internacional anuncia a contratação do uruguaio Paulo Pezzolano
troféu, copinha feminina
Flamengo e Grêmio decidem terceira edição da Copinha Feminina
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Internacional Copa do Mundo Seleção Brasileira porto Fluminense
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Trânsito de veículos para viagens de fim de ano na Ponte Rio-Niterói.
Geral Andarilho invade Ponte Rio-Niterói e causa confusão no trânsito
sab, 20/12/2025 - 16:06
thiago silva, porto
Esportes Porto anuncia contratação do zagueiro brasileiro Thiago Silva
sab, 20/12/2025 - 15:57
Brasília (DF), 15/12/2025 – Ministro Alexandre Padilha participa do programa Bom dia, Ministro, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Agora tem Especialistas amplia atendimento hospitalar no RS
sab, 20/12/2025 - 15:32
seleção brasileira, brasil, Estêvão
Esportes CBF confirma datas de amistosos da seleção contra França e Croácia
sab, 20/12/2025 - 15:18
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Police collect evidence from a crime scene outside Eslite Spectrum Nanxi store near Zhongshan station as the entrance of the building is cordoned off with yellow crime scene tape, following an incident in which several were injured after a person released smoke bombs and attacked bystanders, according to the government and local media, in Taipei, Taiwan, December 19, 2025. REUTERS/Ann Wang TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Ataque em principal estação de metrô de Taiwan deixa mortos e feridos
sab, 20/12/2025 - 15:02
Foz do Iguaçu (PR), 19/12/2025 - Abertura da Ponte da Integração Brasil–Paraguai. Nova Aduana Brasil–Paraguai. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Inaugurada segunda ponte de ligação entre Brasil e Paraguai 
sab, 20/12/2025 - 14:05
Ver mais seta para baixo