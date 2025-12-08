logo ebc
Praia Clube e Osasco estreiam terça no Mundial de Clubes de Vôlei

Torneio com 8 equipes femininas vai até 14 de dezembro em São Paulo
Agência Brasil
Publicado em 08/12/2025 - 18:23
Rio de Janeiro
© Wander Roberto/Inovafoto/CBV/Direitos Reservados

O Mundial de Clubes de Vôlei Feminino começa nesta terça-feira (9) em São Paulo com dois times brasileiros entre os oito participantes: Praia Clube (MG) e Osasco (SP). O primeiro a estrear no Ginásio Pacaembu será o clube mineiro, atual campeão sul-americano, que enfrentará o Zamalek (Egito), a partir das 10h (horário de Brasília), pelo Grupo B. Já o Osasco, vencedor da Superliga 2024/25, entrará em quadra às 20h30 contra o Alianza Lima (Peru) - estreante no torneio - na primeira rodada do Grupo A.  Os jogos terão transmissão ao vivo na VBTV, streaming da Federação Internacional de Vôlei.

Além do Brasil, a Itália também compete com dois times: o atual campeão Conegliano, que tem no elenco a ponteira da seleção Gabi Guimarães, e o Scandicci, pela primeira vez na competição. Os demais participantes são o Zhetysu (Cazaquistão) e o Orlando Valkyries (Estados Unidos).

Na primeira fase da competição os quatro clubes de cada chave jogam entre si (turno único). Os dois melhores de cada grupo avançam à semifinais (13 de dezembro).  A decisão do título ocorrerá em 14 de dezembro (um domingo), às 16h30.

O Osasco busca o segundo título mundial – o primeiro foi conquistado em 2012. Já o Praia Clube sonha em levantar a taça pela primeira vez na história. O clube mineiro terminou em quarto lugar em três das seis vezes em que competiu. O Brasil foi campeão com outras duas equipes: Sadia (1991) e do Sorocaba (1994).

Grupos

CHAVE A

Osasco 

Zhetysu (Cazaquistão)

Scandicci (Itália)

Alianza Lima (Peru)

CHAVE B

Conegliano (Itália)

Praia Clube 

Zamalek (Egito)

Orlando Valkyries (EUA)

Programação

Terça-feira (9)

10h - Praia Clube x Zamalek

13h30 - Conegliano x Orlando

17h - Zhetysu x Scandicci

20h30 -  Osasco x Alianza Lima

Quarta (10)

10h - Praia Clube x Orlando

13h30 - Zhetysu x Alianza

17h - Conegliano x Zamalek

20h30 - Osasco x Scandicci

Quinta (11)

10h -  Zamalek x Orlando

13h30 - Conegliano x Praia Clube

17h - Scandicci x Alianza

20h30 - Osasco x Zhetysu

Sexta (13)

13h - semifinal 1

16h30 - semifinal 2

Sábado (14)

13h -  disputa por medalha de bronze

16h30 - decisão do título

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Mundial de Clubes vôlei feminino praia clube Osasco Estreia Ginásio do Pacaembu
