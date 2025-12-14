logo ebc
Esportes

Primeira edição da Copa das Campeãs terá final no estádio do Arsenal

Torneio interclubes feminino é inédito e terá presença do Corinthians
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 14/12/2025 - 10:41
São Paulo

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou que o Emirates Stadium, do Arsenal, e o Gtech Community Stadium, do Brentford, ambos em Londres, na Inglaterra, receberão as semifinais e a decisão da inédita Copa das Campeãs. Trata-se do primeiro torneio interclubes feminino organizado pela entidade.

O Corinthians é um dos semifinalistas, devido ao título da Libertadores, assim como o próprio Arsenal, campeão europeu, e o norte-americano Gotham, vencedor da Liga da Confederação de Futebol de Associação da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

O quarto participante será conhecido neste domingo (14), no duelo entre Wuhan Jiangda, da China, e FAR Rabat, de Marrocos, campeões asiático e africano, respectivamente, na cidade marroquina de Berrechid, a partir de 15h (horário de Brasília). No jogo de abertura da competição, em outubro, as chinesas venceram o neozelandês Auckland United, da Oceania, por 1 a 0, atuando em casa.

As semifinais serão disputadas no estádio do Brentford, no próximo dia 28 de janeiro. O Timão terá pela frente o Gotham, enquanto o Arsenal medirá forças com o ganhador de Wuhan e FAR Rabat. Quem avançar, decide o título no dia 1º de fevereiro, no Emirates. No mesmo dia e local, ocorre a disputa pelo terceiro lugar.

A Copa das Campeãs foi confirmada pela Fifa em maio de 2024. A entidade pretende realizar o torneio nas temporadas em que o Campeonato Mundial de Clubes Feminino - que terá sua primeira edição em 2028, conforme anunciado em março - não acontecer.

Edição:
Aline Leal
