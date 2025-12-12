logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Rayan e Vegetti decidem e Vasco sai em vantagem na Copa do Brasil

Cruzmaltino derrota Fluminense por 2 a 1 no Maracanã
Agência Brasil
Publicado em 11/12/2025 - 23:07
undefined
vasco, fluminense, copa do brasil
© Matheus Lima/Vasco/Direitos Reservados

Os mais de 64 mil torcedores que compareceram ao estádio do Maracanã na noite desta quinta-feira (11) acompanharam um grande jogo de bola que terminou com a vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 1, de virada, pela ida das semifinais da Copa do Brasil.

Com o triunfo, garantido graças a gols dos atacantes Rayan e Vegetti, o Cruzmaltino alcança a decisão da competição mesmo em caso de empate no confronto de volta, que será disputado no próximo domingo (14) a partir das 20h (horário de Brasília). Já o Time das Laranjeiras precisa de uma vitória por dois gols de vantagem para avançar no tempo regulamentar. Um triunfo tricolor por apenas um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Flu abre o placar

Vasco e Fluminense não decepcionaram os torcedores que estiveram na noite desta quinta no Maracanã. Protagonizaram um confronto muito movimentado, com muitas oportunidades criadas. Apostando na troca de passes e na movimentação constante dos seus homens de frente, a equipe das Laranjeiras assumiu o controle das ações nos primeiros minutos e passou a criar problemas para o goleiro Léo Jardim.

E a primeira boa oportunidade saiu aos seis minutos com o meia argentino Lucho Acosta, que, após boa trama coletiva, acertou chute que passou raspando por cima do travessão.

Aos 15 o Vasco chegou a criar chance com o lateral Puma Rodríguez. Porém, o Fluminense era superior e abriu o placar aos 21 minutos. Renê levantou a bola na área em cobrança de falta. Thiago Silva escorou de cabeça para Serna e o colombiano bateu rasteiro para superar Léo Jardim.

Após abrir o marcador, a equipe comandada pelo técnico argentino Luis Zubeldía recuou suas linhas, e passou a esperar por oportunidades de contra-atacar em velocidade. Já o time de Fernando Diniz encontrava dificuldades para levar perigo ao goleiro Fábio.

Virada do cruzmaltino

Porém, após a parada do intervalo o jogo mudou de panorama. O Vasco se impôs e não demorou a alcançar o empate. Aos seis minutos o colombiano Andrés Gómez avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para o meio da área, onde o português Nuno Moreira furou e a bola sobrou para Rayan, que acertou uma pancada que morreu no ângulo do gol defendido por Fábio.

A igualdade no marcador animou de vez o Cruzmaltino, que colecionava boas oportunidades de marcar diante de um Fluminense que parecia mais preocupado em fazer o tempo passar. E o ímpeto ofensivo do Vasco foi premiado já aos 48 minutos. Rayan dominou a bola na intermediária e arrancou em direção ao gol. O volante Hércules derrubou o jovem atacante, que levantou rápido e tocou para Andrés, que levantou a bola na área, onde Vegetti finalizou de cabeça para garantir a vitória do time de São Januário.

Relacionadas
corinthians, cruzeiro, copa do brasil
Copa do Brasil: Depay decide e Corinthians derrota Cruzeiro por 1 a 0
Caio Bonfim, Maria Clara Pacheco, Prêmio Brasil Olímpico
Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco vencem Prêmio Brasil Olímpico
São Paulo, Red Bull Bragantino, Copinha feminina
São Paulo e Grêmio abrem quartas de final da Copinha Feminina
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Copa do Brasil Vasco Fluminense maracanã CBF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
vasco, fluminense, copa do brasil
Esportes Rayan e Vegetti decidem e Vasco sai em vantagem na Copa do Brasil
qui, 11/12/2025 - 23:07
Caio Bonfim, Maria Clara Pacheco, Prêmio Brasil Olímpico
Esportes Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco vencem Prêmio Brasil Olímpico
qui, 11/12/2025 - 22:37
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Profissionais da prefeitura trabalham para removere árvore caída na avenida 23 de Maio após tempestade com fortes ventos na capital paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há dois dias sem luz, moradores de São Paulo se adaptam e protestam
qui, 11/12/2025 - 22:11
Rio de Janeiro (RJ), 02/10/2023 - Movimento de passageiros no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, após migração de voos operados no Aeroporto Santos Dumont. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Ventania que atingiu SP provocou cancelamento de voos no Rio
qui, 11/12/2025 - 21:44
São Paulo, Red Bull Bragantino, Copinha feminina
Esportes São Paulo e Grêmio abrem quartas de final da Copinha Feminina
qui, 11/12/2025 - 21:39
Mega-Sena, loterias, lotéricas
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 44 milhões
qui, 11/12/2025 - 21:34
Ver mais seta para baixo