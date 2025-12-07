Esportes
Rayssa Leal é tetracampeã do Supercrown em São Paulo
Além da brasileira, 4 japonesas e uma australiana foram à final
Juliano Justo
Publicado em 07/12/2025 - 12:51
São Paulo
Versão em áudio
Com apenas 17 anos, Rayssa Leal faturou o tetracampeonato do Supercrown, final do circuito mundial SLS de skate street. Além da brasileira, quatro atletas japonesas foram à final. A australiana Chloe Covell também esteve na decisão.
A Fadinha, como Rayssa é conhecida, abriu os trabalhos em São Paulo com nota 8.3. Na sequência, fez 7.5, seguindo na ponta. Depois, com 8.7 e 8.1, a brasileira continuou liderando. Na última volta, depois de ver as rivais caírem, Rayssa fechou com 8.7.
Mais notícias
Internacional Netanyahu discutirá com Trump segunda fase do plano para Gaza
dom, 07/12/2025 - 13:55
Esportes Rayssa Leal é tetracampeã do Supercrown em São Paulo
dom, 07/12/2025 - 12:51
Justiça STF volta a julgar marco temporal na próxima quarta-feira
dom, 07/12/2025 - 12:46
Política Congresso entra na reta final de atividades do ano
dom, 07/12/2025 - 12:38
Cultura Projeto retrata múltiplas religiosidades do povo afro-brasileiro
dom, 07/12/2025 - 11:58
Esportes Brasil é campeão mundial de Futsal Feminino
dom, 07/12/2025 - 11:50