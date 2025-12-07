logo ebc
Rayssa Leal é tetracampeã do Supercrown em São Paulo

Além da brasileira, 4 japonesas e uma australiana foram à final
Juliano Justo
Publicado em 07/12/2025 - 12:51
São Paulo
Paris 2024 Olympics - Skateboarding - Women's Street Final - La Concorde 3, Paris, France - July 28, 2024. Rayssa Leal of Brazil reacts during the final. REUTERS/Pilar Olivares
Com apenas 17 anos, Rayssa Leal faturou o tetracampeonato do Supercrown, final do circuito mundial SLS de skate street. Além da brasileira, quatro atletas japonesas foram à final. A australiana Chloe Covell também esteve na decisão.

A Fadinha, como Rayssa é conhecida, abriu os trabalhos em São Paulo com nota 8.3. Na sequência, fez 7.5, seguindo na ponta. Depois, com 8.7 e 8.1, a brasileira continuou liderando. Na última volta, depois de ver as rivais caírem, Rayssa fechou com 8.7.

Edição:
Graça Adjuto
Rayssa Leal tetracampeã supercrown São Paulo
