logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Retrospectiva: esporte olímpico brasileiro fecha ano de 2025 em alta

Atletas do país se saem bem em mundiais de diversas modalidades
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 28/12/2025 - 07:23
Rio de Janeiro
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's 20km Race Walk Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 20, 2025 Brazil's Caio Bonfim celebrates winning the gold medal REUTERS/Aleksandra Szmigiel
© REUTERS/Aleksandra Szmigiel/Proibida reprodução

O primeiro ano após uma edição de Jogos Olímpicos costuma ser de renovações, recomeços e arranjos para um novo ciclo que apenas se inicia. Neste contexto, 2025 reservou muitos campeonatos mundiais em modalidades olímpicas e, entre caras novas e nomes conhecidos, os atletas brasileiros tiveram desempenho destacado.

O Prêmio Brasil Olímpico, realizado recentemente no Rio de Janeiro, coroou dois nomes que se sagraram campeões do mundo este ano. Entre as mulheres, Maria Clara Pacheco, do taekwondo, campeã mundial na categoria até 57 quilos na China. Entre os homens quem levou foi Caio Bonfim, campeão mundial na marcha atlética 20 quilômetros no Japão (Bonfim também foi prata na prova de 35 quilômetros no Mundial disputado em Tóquio).

O boxe brasileiro viu surgir a sucessora de Bia Ferreira, que rumou para o circuito profissional. A carioca Rebeca Lima, de 25 anos, subiu ao lugar mais alto do pódio no Mundial disputado em Liverpool (Inglaterra). A pugilista levou o título na categoria até 60 quilos, a mesma que Bia venceu por duas vezes, em 2019 e em 2023.

Outros atletas chegaram perto da coroa mundial em 2025 e terminam o ano com saldo positivo. O mesatenista Hugo Calderano é um deles. Ele foi vice no Mundial disputado no Catar, mas por outro lado venceu a prestigiosa Copa do Mundo realizada na China. Foram mais três títulos em etapas do circuito mundial. Além disso, a parceria com a namorada Bruna Takahashi alcançou o sexto lugar no ranking global.

Na ginástica rítmica o Brasil teve uma oportunidade de ouro ao sediar o Mundial no Rio de Janeiro. A equipe formada por Nicole Pircio, Maria Paula Carminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves alcançou a prata em duas ocasiões: na disputa geral e na série mista.

Se o conjunto brasileiro brilhou na ginástica, outros esportes coletivos não gozaram do mesmo sucesso em 2025. No vôlei, a equipe feminina ficou com o bronze na Tailândia, adiando mais uma vez o sonho do título inédito, enquanto os homens acabaram eliminados ainda na primeira fase do Mundial. No handebol, que também teve Mundial nos dois naipes, homens e mulheres pararam nas quartas de final. O adendo é que para o time masculino o sétimo lugar foi a melhor colocação na história.

Em outras modalidades que não possuem uma competição separada para definir o campeão mundial, o Brasil viu seus atletas retomarem o protagonismo de outrora. No surfe, após um raro ano em que não teve um atleta campeão do circuito, o país voltou ao topo com o título de Yago Dora. Com isso, são oito títulos nas últimas onze edições da WSL (Liga Mundial de Surfe) entre os homens. Dora se juntou a Gabriel Medina, Adriano de Souza, Ítalo Ferreira e Filipe Toledo como surfistas brasileiros com, ao menos, um caneco mundial no currículo.

Já no tênis, João Fonseca confirmou as expectativas geradas antes do início da temporada e fez um grande ano: saltou da 145ª para a 24ª posição no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) com dois títulos de nível em Buenos Aires (Argentina) e na Basileia (Suíça), além de triunfos contra tenistas mais experientes e bem colocados no top 25. Aos 19 anos, Fonseca se prepara para uma temporada desafiadora, com cada vez mais atenção voltada para si, além de toda esperança de um país que busca um novo ídolo no esporte.

Relacionadas
Caio Bonfim, Maria Clara Pacheco, Prêmio Brasil Olímpico
Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco vencem Prêmio Brasil Olímpico
Yago Dora, surfe, wsl
Inspirado em Ronaldo, Yago Dora destaca supremacia brasileira no surfe
rebeca lima, mundial, boxe
Rebeca Lima é campeã mundial de boxe em Liverpool
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Jogos Olímpicos Prêmio Brasil Olímpico Retrospectiva Caio Bonfim Maria Clara Pacheco
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A tradicional e popular Feira de Livros, realizada de forma itinerante em várias praças da cidade do Rio de Janeiro, está comemorando 60 anos, com uma edição especial no Largo da Carioca (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Geral Hoje é Dia: acordo ortográfico e São Silvestre são destaques
dom, 28/12/2025 - 07:30
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's 20km Race Walk Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 20, 2025 Brazil's Caio Bonfim celebrates winning the gold medal REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Esportes Retrospectiva: esporte olímpico brasileiro fecha ano de 2025 em alta
dom, 28/12/2025 - 07:23
Chuteiras de jogadores em treino
Esportes Tocantinense: Araguaína vence Tocantinópolis no primeiro jogo da final
sab, 27/12/2025 - 21:28
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Trama golpista: prisões são mantidas após audiência de custódia
sab, 27/12/2025 - 19:17
Rio de Janeiro - Operação policial após ataques às bases das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) nas comunidades do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, em Copacabana. (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Política Deputado vai à Justiça para derrubar “gratificação faroeste” no Rio
sab, 27/12/2025 - 18:53
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
Justiça Toffoli mantém participação de diretor do BC em acareação do Master
sab, 27/12/2025 - 18:42
Ver mais seta para baixo