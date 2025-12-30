Retrospectiva: Flamengo domina o futebol masculino brasileiro em 2025

Quando se pensa no futebol masculino brasileiro, o ano de 2026 teve um protagonista, o Flamengo, que levantou quatro troféus: o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Entre tantas conquistas alcançadas pela equipe pelo técnico Filipe Luís, duas ocuparam um lugar especial, a do tetracampeonato do principal torneio do continente e a do eneacampeonato da competição nacional.

Tetra da Libertadores

No dia 29 de novembro, o Rubro-Negro da Gávea se tornou o time do Brasil com mais títulos de Libertadores ao derrotar o Palmeiras por 1 a 0 no Estádio Monumental de U, em Lima (Peru).

🔴⚫🏆 4️⃣ vezes @Flamengo!



🎉👏🏽 Vitória por 1-0 sobre o @Palmeiras em Lima para se sagrar tetracampeão da CONMEBOL #Libertadores, o primeiro do Brasil. Festeja, Nação!#GloriaEterna pic.twitter.com/kCSFDR4Gkb — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 29, 2025

O gol da vitória saiu aos 21 minutos do segundo tempo, quando o uruguaio Arrascaeta cobrou escanteio pela esquerda, Danilo subiu sozinho e, de cabeça, mandou no canto direito de Carlos Miguel. Quatorze anos depois de fazer o gol do título do Santos contra o Peñarol (Uruguai), o zagueiro voltou a balançar as redes em uma final de Libertadores. E novamente de forma decisiva.

Enea brasileiro

Quatro dias depois o Flamengo contou com um gol do atacante Samuel Lino para derrotar o Ceará por 1 a 0, em um Maracanã lotado, para garantir o título do Campeonato Brasileiro.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO MARACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! COM GOL DE SAMUEL LINO, O MENGÃO VENCE O CEARÁ NO MARACANÃ E É CAMPEÃO BRASILEIRO PELA NONA VEZ EM SUA HISTÓRIAAAAAAAAAA!… pic.twitter.com/rk6ehTBva3 — FL4MEN9O (@Flamengo) December 4, 2025

Este foi o nono título do Rubro-Negro na história da competição, com as conquistas nos anos de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025.

Copa Intercontinental

O time da Gávea teve a oportunidade de levantar um quinto troféu na temporada, a Copa Intercontinental de Clubes da Fifa. Porém, na final da competição realizada no Catar, a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís foi derrotada pelo PSG (França) por 2 a 1 na cobrança de pênaltis, após um empate de 1 a 1 com a bola rolando.

Timão tetracampeão

Já a Copa do Brasil terminou com o triunfo do Corinthians. Com gols de Yuri Alberto e do holandês Memphis Depay, o Timão superou o Vasco pelo placar de 2 a 1 em pleno estádio do Maracanã, para garantir o seu quarto título na competição.

ACABOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



PODE SOLTAR O GRITO, FIEEEEEEL!!!!!! 🗣️



O SPORT CLUB CORINTHIANS SE TORNA PELA 4️⃣ª VEZ CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL!!!!!!!!! 🦅



É, CAMPEÃO!!!!!!!! É, CAMPEÃO!!!!!!!! 🏆🏆🏆🏆



VAAAAAAAAAAAAAAAAI, CORINTHIANS!!!!!!!!!!!!!!!! 🏴🏳️… pic.twitter.com/bk4hG2WK8a — Corinthians (@Corinthians) December 21, 2025

Anteriormente, o Corinthians garantiu o troféu da competição nos anos de 1995, 2002 e 2009. Com a vitória deste domingo a equipe carioca garante a presença na edição 2026 da Copa Libertadores.

Mundial surpreendente

Uma competição que chamou muito a atenção na atual temporada foi a primeira edição da Copa de Mundo de Clubes promovida pela Fifa. O torneio, disputado nos Estados Unidos, reuniu 32 equipes de diferentes partes do mundo nos meses de junho e julho.

Se antes de a bola rolar a expectativa era de um predomínio europeu frente a times de outros continentes, o que se viu dentro das quatro linhas foi uma série de resultados surpreendentes. O primeiro deles foi a vitória do Botafogo (à época o detentor do título da Libertadores) sobre o PSG (campeão da Liga dos Campeões e apontado como um dos favoritos ao título).

𝐑𝐄𝐓𝐑𝐎𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐀 𝐃𝐎 𝐆𝐋𝐎𝐑𝐈𝐎𝐒𝐎 🌟⚽️



Dia de relembrar mais um gol histórico de 2025! Durante a Copa do Mundo de Clubes, o Glorioso bateu o atual campeão da Champions League com esse golaço de Igor Jesus! 🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/yzCMNQJOJw — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 17, 2025

Assim como o Alvinegro de General Severiano, os outros três representes brasileiros na competição conseguiram importantes resultados diante de times do Velho Continente. O Flamengo superou o Chelsea (Inglaterra) ainda na fase de grupos, o Fluminense bateu a Inter de Milão (Itália) nas oitavas de final e o Palmeiras estreou na competição com um empate sem gols com o Porto (Portugal).

No final o título ficou com uma equipe europeia, o Chelsea (que eliminou o Palmeiras nas quartas de final e o Fluminense nas semifinais), mas ficou claro que o abismo entre as equipes do Velho Continente e do Brasil não é tão grande quando se imaginava.

CHELSEA É CAMPEÃO! 🏆#FIFACWC — Copa do Mundo FIFA🏆 (@fifaworldcup_pt) July 13, 2025

Troca de comando na seleção

2025 também foi um ano de muitas mudanças na seleção brasileira. E a principal delas foi o anúncio do italiano Carlo Ancelotti para o posto de novo técnico da equipe nacional. O experiente treinador, que na última temporada europeia dirigiu o Real Madrid (Espanha), chegou com a missão de tornar novamente competitiva a equipe brasileira, que, até então, colecionava resultados ruins.

O sorriso de quem já tem a MAIOR SELEÇÃO DO MUNDO como a sua CASA! 🏠🇧🇷💛



📸 Rafael Ribeiro|CBF pic.twitter.com/b7zgm5jcCY — brasil (@CBF_Futebol) May 26, 2025

O pior deles foi o que culminou com a demissão de Dorival Júnior, o antecessor de Ancelotti no posto de comandante do Brasil, uma derrota por 4 a 1 para a Argentina em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, competição que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Ancelotti é o terceiro técnico estrangeiro a dirigir a seleção brasileira. O primeiro foi o uruguaio Ramón Platero, em 1925, e o segundo foi o argentino Filpo Nuñez, em 1965.

Agora, o italiano, com vitoriosas passagens por gigantes europeus como Milan (Itália), Real Madrid, Juventus (Itália), PSG, Chelsea e Bayern de Munique (Alemanha), tem a missão de conduzir o Brasil ao título do Mundial de 2026, encerrando um jejum de 24 anos do Brasil (a última conquista foi em 2002).