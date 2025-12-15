logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

RJ terá ponto facultativo dia 17 devido a partidas de Flamengo e Vasco

Anúncio foi feito pelo prefeito da capital e pelo governador do Estado
Agência Brasil
Publicado em 15/12/2025 - 13:43
Rio de Janeiro
bola - gramado - futebol - Tirada em 7 de setembro de 2018
© Fernando Torres/CBF/Direitos Reservados

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o governador do estado, Cláudio Castro, anunciaram na rede social X que o estado e a capital fluminense terão ponto facultativo na quarta-feira (17) a partir do meio-dia por conta dos jogos com participação do Flamengo e do Vasco.

Após derrotar o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, o Flamengo garantiu vaga na final da Copa Intercontinental da Federação Internacional de Futebol (Fifa), disputada no Catar. A decisão será em partida contra o Paris Saint-Germain, da França, que entrou diretamente na final. O jogo entre os ganhadores da Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa está marcada para quarta-feira, outra vez em Al Rayyan, às 14h (horário de Brasília).

Já o Vasco vai enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil de 2025 na quarta-feira e no domingo (21). O primeiro duelo está marcado para a Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília), enquanto o jogo que encerra a temporada do futebol masculino brasileiro em 2025 será no Maracanã, às 18h30.

Relacionadas
Leonardo Jardim, técnico português, deixa comando técnico do Cruzeiro no dia seguinte à derrota para Corinthians, nas semifinais da Copa do Brasil - em 15/12/2025
Cruzeiro anuncia saída de Leonardo Jardim após revés na Copa do Brasil
São Paulo (SP) - 15/12/2025 - Corinthians e Vasco avançam nos pênaltis e decidem a Copa do Brasil Foto:  Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Corinthians e Vasco avançam nos pênaltis e decidem a Copa do Brasil
14/12/2025 - São Paulo - Osasco garante lugar no pódio do Mundial de Clubes feminino de vôlei. Foto: Fivb/Divulgação
Osasco garante lugar no pódio do Mundial de Clubes feminino de vôlei
Edição:
Aline Leal
futebol flamengo Vasco Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
12/12/2025 - São Paulo - O presidente Lula, participa do lançamento do SBT News. Foto: Frame/ Canal GOV
Política Lula destaca abertura de 500 mercados internacionais para agropecuária
seg, 15/12/2025 - 15:15
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça STF tem dois votos contra marco temporal de terras indígenas
seg, 15/12/2025 - 15:05
Brasília (DF), 09/07/2025 - Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante audiência na Comissão de Segurança da Câmara. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Diretor diz que PF não mede “estatura política” ao investigar emendas
seg, 15/12/2025 - 14:55
FILE PHOTO: Actors Rob Reiner and Sally Struthers, stars of the television show
Internacional Filho de cineasta é preso suspeito de matar os pais em Los Angeles
seg, 15/12/2025 - 14:51
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Defesa de Bolsonaro reitera pedido por cirurgia e prisão domiciliar
seg, 15/12/2025 - 14:20
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral PF apreende R$ 9,5 bilhões em operações contra o crime em 2025
seg, 15/12/2025 - 13:49
Ver mais seta para baixo