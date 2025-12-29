logo ebc
Sabalenka e Kyrgios veem pontos positivos em jogo "Batalha dos Sexos"

Australiano derrotou a número 1 do mundo em partida no domingo (28)
Shrivathsa Sridhar*
Publicado em 29/12/2025 - 17:52
Bengaluru (Índia)
Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka após jogo em Dubai 28/12/2025 Christopher Pike/Pool via REUTERS
© Reuters/Christopher Pike/proibida reprodução
Reuters

Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios defenderam sua polêmica partida da "Batalha dos Sexos" e disseram não entender por que uma exibição destinada a mostrar o tênis atraiu tanta negatividade da comunidade do esporte.

O ex-finalista de Wimbledon Kyrgios derrotou Sabalenka, número um do mundo, por 6/3 e 6/3 em uma Coca-Cola Arena lotada no domingo (28), apesar de vários ajustes nas regras implementados pelos organizadores para nivelar o campo de jogo.

Críticos advertiram que a partida, uma homenagem à "Batalha dos Sexos" original de 1973, na qual a pioneira Billie Jean King venceu o ex-ganhador de Grand Slam Bobby Riggs, então com 55 anos, corria o risco de banalizar o jogo feminino.

King disse que o encontro de domingo não teve a importância de sua partida, enquanto outros, incluindo a ex-número um do mundo em duplas Rennae Stubbs, disseram que o evento foi um golpe publicitário e uma busca por dinheiro.

"Sinceramente, não entendo como as pessoas conseguiram encontrar algo negativo nesse evento", disse Sabalenka aos repórteres.

"Acho que, para a WTA, eu apenas mostrei que estava jogando um ótimo tênis; foi uma partida divertida... não foi um 6/0 6/0. Foi uma grande luta, foi interessante de assistir e atraiu mais olhares para o tênis."

"A ideia por trás disso é ajudar nosso esporte a crescer e mostrar o tênis de um lado diferente, que os eventos de tênis podem ser divertidos e que podemos torná-los quase tão grandes quanto os jogos do Grand Slam", completou.

Kyrgios, que chegou a ocupar a 13ª posição no ranking mundial, mas caiu para a 671ª posição depois que lesões prejudicaram sua carreira nos últimos anos, destacou a competitividade de Sabalenka contra ele.

"Deixe-me lembrá-los de que sou uma das 16 pessoas que já venceram os 'Quatro Grandes' - Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal perderam para mim", disse Kyrgios.

"Ela acabou de provar que pode entrar em quadra e competir contra alguém que derrotou os maiores de todos os tempos. Não há nada além de positivo que possa ser tirado disso."

"Todos os que foram negativos assistiram. Essa também é a parte engraçada, pois esse foi provavelmente o evento mais comentado no esporte nos últimos seis meses, se observarmos quantas interações tivemos nas redes sociais e nas notícias."

