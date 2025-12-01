logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

São Paulo conquista edição 2025 das Paralimpíadas Escolares

Minas Gerais ficou na segunda posição e Santa Catarina na terceira
Agência Brasil
Publicado em 01/12/2025 - 18:17
Rio de Janeiro
Paralímpiadas Escolares 2025, são paulo
© Marcello Zambrana/CPB/Direitos Reservados

A edição 2025 das Paralimpíadas Escolares chegaram ao final, e o estado de São Paulo garantiu o título do maior evento esportivo do mundo para jovens com deficiência em idade escolar, que contou com a participação de 316 atletas de todo o Brasil.

Esta é a 13ª oportunidade na qual o estado conquista a competição organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Na verdade São Paulo é o maior vencedor do evento, com os títulos de 2006, 2009, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Para conquistar a edição 2025 das Paralimpíadas Escolares, São Paulo somou o total de 725 pontos. Já a segunda posição é de Minas Gerais, com 336 pontos, enquanto Santa Catarina é a terceira colocada com 330 pontos.

“Realizar mais uma edição das Paralimpíadas Escolares é motivo de enorme orgulho para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Esta foi a primeira edição sob a minha gestão, o que torna este momento ainda mais especial. Estamos diante de algo muito maior do que um evento esportivo: estamos fortalecendo oportunidades, ampliando horizontes e construindo futuros. As Paralimpíadas Escolares representam a base do nosso movimento. É aqui que muitos jovens descobrem seu potencial, encontram suporte, criam laços e começam a trilhar um caminho que pode levá-los ao alto rendimento”, declarou o presidente do CPB, José Antônio Freire.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A edição 2025 das Paralimpíadas Escolares foram divididas em duas etapas. Na primeira, de 17 a 21 de novembro, os atletas competiram no atletismo, no tênis em cadeira de rodas, no halterofilismo, no futebol de cegos, no basquete em cadeira de rodas 3×3, no goalball, no taekwondo e no rúgbi em cadeira de rodas. Já entre 26 e 28 de novembro foi a vez de os atletas entrarem em ação na natação, no vôlei sentado, no futebol PC [paralisados cerebrais], no judô, no badminton, no tênis de mesa e na bocha.

Relacionadas
27.11.24 - Paralímpiadas Escolares 2024, no CT Paralímpico, em São Paulo. Foto: Marcello Zambrana/CPB
Paralimpíadas Escolares registram recorde de inscritos
Fortaleza (CE), 30/11/2025 - Jogador Pochettino celebra o gol do Fortaleza sobre o Atlético-MG durante partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol 2025. Foto: Mateus Lotif/Divulgação
Fortaleza bate Atlético-MG e fica perto de sair do Z4 do Brasileirão
flamengo, palmeiras, libertadores
Flamengo garante vagas na Copa Intercontinental e no Mundial de 2029
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Paradesporto paralimpíadas escolares CPB São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realiza segurança e bloqueio nas principais vias da Esplanada dos Ministérios
Economia Governo reajusta remuneração das forças de segurança pública do DF
seg, 01/12/2025 - 19:39
Brasília (DF), 01/12/2025 - Julio Cesar Vieira Gomes, ex-chefe da Receita Federal. Foto: Receita Federal/Divulgação
Política CGU demite ex-chefe da Receita que atuou no caso de joias sauditas
seg, 01/12/2025 - 19:36
brasil, suécia, handebol, mundial
Esportes Handebol: Brasil fecha 1ª fase do Mundial com 100% de aproveitamento
seg, 01/12/2025 - 19:27
FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. Reuters/Hollie Adams/Proibida reprodução
Saúde Diretriz da OMS para obesidade passa a incluir caneta emagrecedora
seg, 01/12/2025 - 19:24
Rio de Janeiro (RJ), 01/12/2025 - Guardiões Cavalos-Marinhos Iguaba Grande. Formatura e Monitoramento. Foto: Projeto Cavalos-Marinhos/Divulgação
Meio Ambiente Projeto no Rio forma guardiões de cavalos-marinhos de 12 a 14 anos
seg, 01/12/2025 - 18:34
Paralímpiadas Escolares 2025, são paulo
Esportes São Paulo conquista edição 2025 das Paralimpíadas Escolares
seg, 01/12/2025 - 18:17
Ver mais seta para baixo