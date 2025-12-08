A sete meses da Copa do Mundo, Neymar passará por cirurgia no joelho

Neymar será submetido a uma cirurgia no joelho depois de ajudar o Santos a evitar o rebaixamento com uma vitória de 3 a 0 sobre o Cruzeiro no domingo (7), levantando mais dúvidas sobre as chances de o atacante disputar a Copa do Mundo do ano que vem.

O jogador de 33 anos retornou ao Santos no começo do ano após um período na Arábia Saudita, e teve participação crucial na sobrevivência do time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, marcando cinco gols nas últimas quatro partidas.

"Eu vim para isso, para tentar ajudar o Santos da melhor maneira possível. Essas últimas semanas foram difíceis para mim", disse Neymar, que jogou em apenas 20 das 38 partidas do time na competição, aos repórteres.

"Eu agradeço as pessoas que estiveram presentes neste momento, que me ajudaram, de alguma forma, a me reerguer...Agora é descansar o mental, que é o mais importante, depois vou fazer essa pequena cirurgia para voltar com força máxima no ano que vem”, completou.

Ele não deu detalhes sobre a cirurgia ou um cronograma sobre sua recuperação.

Neymar não joga pelo Brasil há dois anos devido a uma sucessão de lesões.

Em outubro, o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, disse que o atacante precisa recuperar a forma física se quiser ser convocado para a Copa do Mundo de 11 de junho a 19 de julho no Canadá, México e Estados Unidos.

